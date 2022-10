Μεταναστευτικό: Απάντηση Πλακιωτάκη στα fake news Τσελίκ

Πολιτική

Η Ελλάδα σκοτώνει γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο μπροστά στα μάτια της ΕΕ, λέει ο Ομέρ Τσελίκ. Η απάντηση του Υπουργού Ναυτλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος του κόμματος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, πως «η Ελλάδα σκοτώνει μετανάστες, γυναίκες και παιδιά με την ΕΕ δεν αντιδρά».

«Μπροστά στα μάτια της ΕΕ, η Ελλάδα σκοτώνει ανθρώπους, μετανάστες, γυναίκες, παιδιά στο Αιγαίο. Θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερη εικόνα από αυτή; Πού να μιλήσεις για συνείδηση; Όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός ατόμου εκτός ΕΕ... Γιατί δεν μιλάτε όταν μια χώρα μέλος της ΕΕ σκοτώνει γυναίκες και παιδιά; Αυτή είναι ξεκαθάρη απόδειξη ότι συγχωρεί τη σφαγή», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του ΑΚΡ.

«Οι ΗΠΑ γενικά συσσωρεύουν όπλα στις βάσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα απειλεί και παρενοχλεί την Τουρκία. Όσοι δίνουν αυτή τη στήριξη στην Ελλάδα, θα πρέπει επίσης να τηρήσουν την απαραίτητη στάση. Λαμβάνοντας υπόψη την κρατική πολιτική της Ελλάδας, μια τέτοια αμέτρητη ύπαρξη όπλων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα ούτε για το ΝΑΤΟ ούτε για την ειρήνη της περιοχής. Βλέπουμε ότι αυτοί που έδωσαν αυτά τα όπλα και δημιούργησαν αυτές τις βάσεις δεν προειδοποίησαν την Ελλάδα για το τι ισχύει».

Η απάντηση Παλακιωτάκη

Απαντώντας στα ψεύδη του Ομέρ Τσελίκ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτιής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε ότι «ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος ΑΚΡ γνωρίζει καλά ότι η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη από αυτά που δηλώνει».

«Η Ελλάδα σώζει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Ζωές που θέτουν σε κίνδυνο τα κυκλώματα διακινητών που η Τουρκία αφήνει να δρουν ανενόχλητα», συμπλήρωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

