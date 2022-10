Παράξενα

Κρυφή κάμερα σε δωμάτιο ξενοδοχείου - Καταγγελία από νεαρό ζευγάρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζευγάρι κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος, για τοποθέτηση κρυφής κάμερας στο δωμάτιο του, με στόχο την καταγραφή προσωπικών τους στιγμών.

(εικόνα αρχείου)

Ένα νεαρό ζευγάρι κατήγγειλε πως εντόπισε μια κρυφή κάμερα, σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος, στην Χαλκιδική, όπου διανυκτέρευσε, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το ζευγάρι κάνει λόγο για μια συσκευή καταγραφής και αποθήκευσης εικόνας και ήχου, η οποία ήταν τοποθετημένη σε πρίζα του δωματίου, με προφανή στόχο την καταγραφή των κινήσεων τους στον χώρο, μεταξύ άλλων και των προσωπικών τους στιγμών.

Μετά από την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούν μόνιμα, ο 26χρονος και η 25χρονη φίλη του απευθύνθηκαν στην Αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση σε βάρος του ιδιοκτήτη των ενοικιαζόμενων δωματίων, ενώ προσκόμισαν και την συγκεκριμένη συσκευή.

Η επίμαχη συσκευή έχει αποσταλεί στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, για να διαπιστωθεί εάν τελέστηκε το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Σκότωσε πρώτα το παιδί για να την τιμωρήσει

Ηλιούπολη: Ηδονοβλεψίας έκλεψε ζευγάρι

Κούγιας: ο Κόκοτας, ο Βοσκόπουλος και το... μουστάκι! (εικόνες)