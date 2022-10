Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Eurogroup: Τέλος τα οριζόντια μέτρα, στήριξη μόνο στους ευάλωτους

Αντίθετοι με την εφαρμογή οριζόντιων μέτρωνοι υπουργοί Οι κονομικών της ευρωζώνης στη συνεδρίαση του Eurogroup.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφώνησαν σήμερα, με κοινή δήλωσή τους, να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών στην ενέργεια με μέτρα προσωρινά και στοχευμένα στους πιο ευάλωτους. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, στη συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά τη λήξη της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο.

Ο Πασκάλ Ντόναχιου τόνισε επίσης, ότι οι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν ότι πρέπει να αποφύγουν πολιτικές που θα προσθέσουν κινδύνους στις πληθωριστικές πιέσεις. «Αυτή η καθοδήγηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στους εθνικούς προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα σύντομα, στο πλαίσιο υποβολής των σχεδίων των προϋπολογισμών», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Eurogroup. Τόνισε, επίσης, ότι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία είναι κρίσιμη για τη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Το Eurogroup επισημαίνει, επίσης στη δήλωσή του, ότι είναι σημαντική η προώθηση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην ανάπτυξη ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία οδηγεί την οικονομία σε «πολύ σύνθετη κατάσταση». Όπως είπε, το πρώτο ήμισυ του έτους υπήρχε ισχυρή ανάπτυξη, όμως τους τελευταίους τρεις μήνες πέφτει η εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων, ενώ ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ 10% στην ευρωζώνη.

Ο Επίτροπος Οικονομίας επισήμανε τρία σημεία-κλειδιά για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Πρώτον, η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να είναι συμπληρωματική της νομισματικής πολιτικής, δηλαδή τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των τιμών στην ενέργεια θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα, ώστε να μη προσθέτουν κι' άλλο στις πληθωριστικές πιέσεις. Δεύτερον, η στήριξη θα πρέπει να είναι προσωρινή και στοχευμένη σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρίτον, ο συντονισμός των μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιο σημαντικός από ποτέ. «Πρέπει να απαντήσουμε συλλογικά στις σημερινές προκλήσεις με πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης. Αποφύγαμε τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς στις πιο σκοτεινές περιόδους της πανδημίας και πρέπει να κάνουμε το ίδιο και σήμερα», τόνισε.

Ο απερχόμενος επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι δυστυχώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πάλι μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. ΟΙ αγορές αναμένουν συρρίκνωση της οικονομίας τα επόμενα τρίμηνα, είπε, ενώ ανάλογα με τον ενεργειακό εφοδιασμό υπάρχει η περίπτωση οικονομικής ύφεσης το 2023. Ο κ. Ρέγκλινγκ τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που σχεδιάστηκαν πριν από δύο χρόνια είναι το κατάλληλο ισχυρό εργαλείο για να ενισχύσουν οι χώρες την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, αρκεί να γίνει σωστή εφαρμογή.

Εξάλλου, αναφορικά με τη διαδικασία για το διορισμό του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου του ESM, ο Πασκάλ Ντόναχιου ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει στις 6 Οκτωβρίου το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM. "Πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ESM και τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να συμβεί αυτό", είπε ο Π. Ντόναχιου. Η θητεία του Κλάους Ρέγκλινγκ λήγει στις 7 Οκτωβρίου. «Ξεκινήσαμε τη διαδικασία επιλογής με τέσσερις εξαιρετικούς υποψηφίους, όμως κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να λάβει το 80% των ψήφων στο Συμβούλιο των Διοικητών του ESM που απαιτείται", ανέφερε ο Π. Ντόναχιου. Ο Κ. Ρέγκλινγκ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διοριστεί Διευθύνων Σύμβουλος για ένα μεταβατικό διάστημα, εάν χρειαστεί.

