Πέθανε ο Δημήτρης Παπούλης - Σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή

Θρήνος για τον πρόωρο και αδόκητο χαμό ακόμη ενός νέου ανθρώπου. Θρήνος στον χώρο του αθλητισμού.

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, λόγω του αδόκητου θανάτου του 34χρονου, Δημήτρη Παπούλη, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του.

Ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος ήταν αρχηγός στην ομάδα του Φοίβου Κω, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του.

Σύμφωνα με το 12Sports, ΙΧΕ αυτοκίνητο που επιχείρησε να στρίψει στον κόμβο της Πειραιώς (λίγο πριν την είσοδο της πόλης) γύρω στις 18:30 συγκρούστηκε με την διερχόμενη μοτοσυκλέτα του Δημήτρη.

Ο Παπούλης ήταν ένα παιδί χαμηλών τόνων, χαμογελαστό και ευχάριστο που είχε καλές σχέσεις με όλους στον χώρο του μπάσκετ και στην καθημερινότητα του.

Η δυσάρεστη είδηση βύθισε στο πένθος ολόκληρο το νησί, αλλά και το ελληνικό μπάσκετ.

