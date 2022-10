Αθλητικά

BCL: Περιστέρι και Σπανούλης έκαναν ποδαρικό... με το δεξί

Η ελληνική ομάδα νίκησε άνετα, "πνίγοντας" με την άμυνα της κάθε προσπάθεια αντίδρασης των φιλοξενούμενων.

Ιδανική πρεμιέρα πραγματοποίησε το Περιστέρι στον 8ο όμιλο του Basketball Champions League, χαρίζοντας στον Βασίλη Σπανούλη το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στην επίσημη εκκίνηση της προπονητικής καριέρας του σε επίπεδο ανδρών.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε άνετα με 86-70 της ισραηλινής Μπνέι Χερτζλίγια στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», «πνίγοντας» με την άμυνα της κάθε προσπάθεια αντίδρασης των φιλοξενούμενων.

Χαρακτηριστικό της αμυντικής προσήλωσης των παικτών του Περιστερίου τα 10 κλεψίματα, με τα οποία τελείωσαν τον αγώνα, αλλά και τα 20 λάθη που υποχρέωσαν τους Ισραηλινούς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μίρο Μπιλάν με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους και 6 ασίστ πρόσθεσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Από την Μπνέι Χερτζλίγια ξεχώρισε ο Μορίς Κεμπ με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-36, 73-54, 86-70

Η δυναμική εκκίνηση του Περιστερίου, με έμφαση στην άμυνα, βοήθησε την ελληνική ομάδα να βρει γρήγορα ψυχολογία και στο 6΄ να προηγηθεί για πρώτη φορά με διψήφιο αριθμό πόντων (18-8).

Οδηγώντας, μάλιστα, τους φιλοξενούμενους σε διαδοχικά λάθη, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν αγχώθηκε μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (26-18). Με το περιφερειακό σουτ να μπαίνει στην εξίσωση, το έργο της ελληνικής ομάδας έγινε ακόμη πιο εύκολο, διατηρώντας μία διψήφια διαφορά ασφαλείας και παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (51-36).

Η ευστοχία από την περιφέρεια και η αμυντική διάρκεια, βοήθησαν το Περιστέρι να εκτοξεύσει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο ακόμη και στο +20, κλείνοντας τελικά την περίοδο στο +19 (73-54) και «κλειδώνοντας» πρόωρα την πρώτη νίκη εφετινή ευρωπαϊκή νίκη του...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαέστρε, Μπακί, Γέβτοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 17, Ντένμον 10, Φρανσίσκο 16 (3), Κασελάκης 6, Μωραΐτης 7 (1), Ντέιβις 13 (3), Γκιουζέλης, Τζούστον 6, Πουλιανίτης 8 (2), Ραντάνοβ 3.

ΜΠΝΕΪ ΧΕΡΤΖΕΛΙΓΙΑ (Αχαρόνι): Κοέν 4, Χούκερ 10 (2), Κεμπ 24, Σαχάρ, Φαν Βλιτ 12 (2), Μπαμπ 10 (2), Κάρτερ 9, Φέιγ 4, Κράβις.

