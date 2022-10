Οικονομία

Ο Όμιλος CD Media εξαγόρασε μέρος της Intertech

Συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου υπηρεσιών της CD Media SE. Τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Σε εξαγορά του 29,36% της Intertech SA προχώρησε ο Όμιλος Εταιρειών CD Media μέσω της CD MEDIA SE.

Όπως επισημαίνεται, η τελευταία εξαγορά της CD Media SE αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου και των υπηρεσιών της.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την εξαγορά του 29,36% της Intertech SA. Η Intertech είναι από τους πλέον καταξιωμένους ομίλους στον τομέα της τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, με ένα πλούσιο και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και ένα πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών». δήλωσε ο κ. Σπύρος Γιαμάς, Διευθύνων Σύμβουλος της CD Media SE.

Σχετικά με τον Όμιλο Εταιρειών CD Media: Η CD Media SE ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα και η κύρια δραστηριότητά της είναι να προσθέτει αξία μέσω της εμπειρίας της στο μάρκετινγκ, τη διανομή και τη γνώση των τοπικών αγορών για τον κλάδο που σχετίζεται με το λογισμικό και το υλικό διαδραστικής ψυχαγωγίας. Η CD Media SE (Ρουμανία-HQ), μαζί με το υποκατάστημά της CD Media SE (Ελλάδα) και τις θυγατρικές της CD Media SL Doo (Σλοβενία), G3 Great Games Limited (Κύπρος), CD MEDIA Turkey και Upload Distribution (Πορτογαλία) είναι τώρα ο κορυφαίος διανομέας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της. Το ρόστερ των franchises της περιλαμβάνει Nintendo of Europe, Take2 Interactive, Konami, Ubisoft, Capcom, Square Enix Limited, Warner Brothers Interactive Entertainment, Bethesda.

Σχετικά με την Intertech: Η Intertech ιδρύθηκε το 1988. Από το 1990 είναι επίσημος διανομέας της Panasonic (www.panasonic.gr) και άλλων εταιρειών τεχνολογίας (μετέπειτα προσθήκες περιλαμβάνουν τις iLuv, Ricoh, Satel Alcatel και Yeastar) για την Ελλάδα. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έκτοτε κατέχει σημαντικά μερίδια στην ελληνική αγορά, παρέχοντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το όραμα της εταιρείας είναι να παρέχει καινοτόμα, εύχρηστα και αξιόπιστα προϊόντα τεχνολογίας που αυξάνουν την επιχειρηματική αποδοτικότητα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ποιότητα ζωής.

