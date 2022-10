Κοινωνία

Εξάρχεια - Λόφος Στρέφη: Επεισόδια και χημικά σε διαμαρτυρία (εικόνες)

"Βράζουν" τα Εξάρχεια για τη δημιουργία στάσης μετρό στην πλατεία, αλλά και την «ανάπλαση» του Λόφου Στρέφη.

Βράζει η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων με την κυβέρνηση και τον Δήμο να επιμένουν στα αρχικά σχέδια τους σε ό,τι αφορά τη δημιουργία στάσης μετρό στην πλατεία, αλλά και την «ανάπλαση» του Λόφου Στρέφη.

Μετά τις πρωινές διαμαρτυρίες πολιτών, που οδήγησαν σε σύγκρουση με την Αστυνομία και 13 προσαγωγές, νωρίς το βράδυ πραγματοποιήθηκε πορεία από τους κατοίκους της περιοχής που αντιδρούν στα σχέδια «ανάπλασης» μιλώντας για καταστροφή της περιοχής και ζητώντας αλλαγή σχεδίων.

Μια ομάδα ατόμων πέταξε πέτρες εναντίον διμοιρίας και οι αστυνομικοί απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν.

Μάλιστα, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν και χτύπησαν Αμερικανό freelancher δημοσιογράφο που τράβαγε την επίθεση με το κινητό του.

Η πορεία έφτασε στον λόφο. Και οι μπάτσοι περικύκλωσαν τον συγκεντρωμένο κόσμο. Και έκαναν επιθεση από δύο πλευρές. #antireport pic.twitter.com/2ZcvxZXK7j — Atina Gunlugu (@GunluguAtina) October 3, 2022

Σύμφωνα με την «Αυγή», αστυνομικός στρίμωξε τον δημοσιογράφο Thomas Ryan μπροστά από παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια τον χτύπησε, του πήρε το κινητό και το πέταξε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ΜΑΤ είχαν άκρως επιθετική συμπεριφορά προς τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, ενώ η πορεία ήταν ειρηνική, ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο διμοιρίες, από τον λόφο και από τον δρόμο, περικυκλώνοντας τους διαδηλωτές και ξεκινώντας την επίθεση με γκλοπ και χημικά.

