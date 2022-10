“The 2Night Show” - Μαριάννα Τουμασάτου: η νέα σειρά του ΑΝΤ1, ο σύζυγός της και ο ρόλος της “κακιάς”

Life

Καλεσμένη στο "The 2Night Show" ήταν η Μαριάννα Τουμασάτου το βράδυ της Δευτέρας και μίλησε για όλα.

Η αγαπημένη ηθοποιός που υποδύεται φέτος τη ζάμπλουτη Μελίνα στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος» μίλησε για τη νέα της δουλειά αλλά και για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

«Οι ηθοποιοί συνήθως θέλουν να ζουν να παίζουν εγώ θα προτιμούσα να είμαι στο σπιτάκι μου να ξεκουραστώ» είπε.

"Στην εκπομπή Η φωτογραφία της ζωής μου” ήθελα να σταματήσω τη συγκίνηση. Είχαν κόψει πολύ κλάμα, θα είχα εκτεθεί ανεπανόρθωτα».

Αναφέρθηκε ακόμη και στην οικογένειά της που τη στήριξαν όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Δεν είχαν σχέση με την ηθοποιία οι γονείς μου. Η μαμά έχει μία καλλιτεχνική σχέση αλλά αγαπούσαν τα παιδιά τους και ήταν αρωγοί στις επιθυμίες τους».

Ενώ για το ρόλο της "κακιάς" στο "Γυναίκα χωρίς όνομα" που υποδύθηκε και την άποψη του συζύγου της ανέφερε πως "Δεν ήταν αρνητικός -με την έννοια να κάνω την κακιά- γιατί και στη Γυναίκα χωρίς όνομα ήταν δηλητήριο. Αλλά θέλω οι ρόλοι, ακόμα και στην κακία τους, να έχουν μια αξιοπρέπεια. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς τον αγαπώ το ρόλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Και κακός, γιατί την Κάτια την αγάπησα πάρα πολύ. Αλλά θέλω να έχει λόγο για το καθετί που κάνει, όπως και στη ζωή θέλω τα πράγματα να γίνονται για κάποιον λόγο. Να υπάρχει ένα αντίκρισμα. Ας είναι και λάθος, αρκεί να υπάρχει. Αυτό θέλω" ανέφερε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου

Για το τέλος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε ένα παράπονό του για τον σύζυγο της ηθοποιού τον Αλέξανδρο Σταύρο για το ότι δεν δίνει συνεντεύξεις.

«Ο καθένας παίρνει μία απόφαση στο πώς θα το διαχειριστεί και νομίζω περνάει πολύ καλά με αυτό» απάντησε εκείνη.

