Βαλλιστικός πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα πέρασε πάνω από την Ιαπωνία

Σε καταφύγιο μπήκαν οι πολίτες της Ιαπωνίας, ενώ οι κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας αντέδρασαν άμεσα.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου αγνώστου τύπου, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Η εκτόξευση του πυραύλου, η οποία εγγράφεται στην εντατικοποίηση των οπλικών δοκιμών της Πιονγκγιάνγκ φέτος, έγινε προς «ανατολική» κατεύθυνση, πρόσθεσε το επιτελείο.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εκτιμά πως επρόκειτο για διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM).

Ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο έκανε λόγο για εκτόξευση ενός ICBM, που πέρασε πάνω από το αρχιπέλαγος και έπεσε στη θάλασσα εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Νωρίτερα, η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει τους πολίτες να «καλυφθούν», προτού ο πύραυλος πετάξει πάνω από τη χώρα.

Πρόκειται για την πέμπτη δοκιμή πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, ενδεχομένως αντίδραση στην επίδειξη στρατιωτικής δύναμης από τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, που διεξήγαγαν τριεθνή αεροναυτικά και ανθυποβρυχιακά γυμνάσια την περασμένη εβδομάδα.

Αντιδράσεις από Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ο συντηρητικός πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ τόνισε πως θα υπάρξει «αποφασιστική αντίδραση» στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς (IRBM) από τη Βόρεια Κορέα που πέρασε πάνω από την Ιαπωνία, εξωθώντας τις αρχές της χώρας αυτής να καλέσουν πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, προτού πέσει στον Ειρηνικό.

Η νέα «πρόκληση» της Βόρειας Κορέας «παραβιάζει ξεκάθαρα τις οικουμενικές αξίες και τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών και (ο κ. Γιουν) διέταξε σθεναρή αντίδραση και (να ληφθούν) προσήκοντα μέτρα σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Κυανός Οίκος, η νοτιοκορεατική προεδρία.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δεν αποκλείει καμία επιλογή, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης δυνατότητας να αντεπιτεθεί, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνα της χώρας εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης των δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Γιασουκάζου Χαμάντα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την εκτόξευση βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου που πέρασε πάνω από το αρχιπέλαγος —για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια—, ο κ. Χαμάντα υπογράμμισε ότι «θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων ‘δυνατοτήτων αντεπίθεσης’, και δεν θα αποκλείσουμε τίποτε καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε εκ θεμελίων τις αμυντικές μας δυνατότητες».

