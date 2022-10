Life

“The 2Night Show” - Διονύσης Μακρής: Οι καταχρήσεις, η “μεγάλη ζωή” και η προδοσία από στενό του φίλο

Στην παρέα του "The 2Night Show" βρέθηκε ο Διονύσης Μακρής και έκανε πολλές αποκαλύψεις για τη ζωή του όσο καιρό απέχει από τις "μεγάλες" πίστες.

Ο τραγουδιστής που γνωρίσαμε μέσα από μίλησε αρχικά για τη μεγάλη επιτυχία που ήρθε σε μικρή ηλικία αλλά και τις καταχρήσεις και τους λάθος χειρισμούς που έκανε στην καριέρα του.

«Έδινα σε έναν φίλο μου όλα μου τα χρήματα για να πληρώνει λογαριασμούς και μου άφησε χρέος 1.500.000€. Για 10 χρόνια μπορεί να έβγαζα και 60.000 ευρώ τη βδομάδα. αλλά τα χαλούσα με φίλους σε κότερα και ελικόπτερα, έτσι φαγώθηκαν τα λεφτά».

«Έκανα λάθη και εγώ στον χώρο. Επειδή ήμουν 23 όταν έκανα επιτυχία είχα έπαρση και έλεγα στους επιχειρηματίες “δεν θα μου πείτε εσείς τι θα κάνω”».

Για τις καταχρήσεις στην πορεία της ζωής του εξομολογήθηκε πως «έχω δοκιμάσει τα πάντα. Έχω κάνει καταχρήσεις. Υπήρχαν μέρες που ήμουν “αλλού” και στο μαγαζί και στις εκπομπές που εμφανιζόμουν. Εδώ και χρόνια δεν πίνω αλκοόλ, πιο πολύ έπινα για την παρέα. Είχα κάνει 2-3 χοντρά πράγματα σε συναυλίες. Ευτυχώς τότε δεν είχαμε κινητά με κάμερες. Αν γινόταν σήμερα αυτό θα έπρεπε να αλλάξω χώρα».

Μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως ένιωσε μόνος σε δύσκολες στιγμές, όταν φίλοι του τού γύρισαν την πλάτη και εξαφανίστηκαν από τη ζωή του.

«Όταν ήθελα να είναι κοντά μου οι φίλοι μου, δεν με πήραν οι φίλοι μου ούτε μισό τηλέφωνο. Υπήρχαν περίοδοι στη ζωή μου που από το πολύ μακαρόνι μιλούσα ιταλικά».

Στο πρώτο lockdown εξομολογήθηκε πως έφτασε τα 130 κιλά καθώς έτρωγε ασταμάτητα. «Έτρωγα δίχως αύριο και σηκώθηκα 130 κιλά. Έβγαινα έξω και με έδειχναν οι φίλοι μου με το δάχτυλο. Είχα προβλήματα και στον ύπνο μου. Είχα φτάσει 130 κιλά στο πρώτο lockdown» δήλωσε.

Παρότι έκανε εμφανίσεις στην περιφέρεια στην Αθήνα δεν τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. «η τελευταία μου συνεργασία ήταν με τον Αντυπα μετά δεν είχα προτάσεις που να με καλύπτουν και πήγα στη Θεσσαλονίκη».

Ακόμη αναφέρθηκε στον γιον γιο του που ήρθε στη ζωή όταν εκείνος ήταν 17 ετών αλλά και στην απόφασή του να παντρευτεί και να αποκτήσει και δεύτερο παιδί.

«Επειδή στο πρώτο μου παιδί ήμουν 17 ετών δεν έζησα το μεγάλωμα του παιδιού, δεν ήμουν τόσο κοντά του. Οι σχέσεις μας είναι άριστες, ζει με τη μαμά του στο Λονδίνο».





