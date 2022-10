Αθλητικά

Η viral πολίστρια στον ΑΝΤ1: Θα παίρνω το μωρό μαζί σε όλους τους αγώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολίστρια η φωτογραφία της οποίας κάνει το γύρο του διαδικτύου μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την εικόνα, αλλά και το..παρασκήνιο.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία της Μαρκέλλας – Πλούμη – Κατσουλάκη, της πολίστριας που ταΐζει το μωρό της, εν μέσω αγώνα.

Η αθλήτρια και μητέρα τριών παιδιών μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δηλώνοντας καταρχάς την έκπληξή της για τη δημοσιότητα που πήρε η φωτογραφία της.

Όπως είπε, το μωρό της είναι τριών μηνών και η φωτογραφία ελήφθη κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα, στα πλαίσια της προπόνησης.

Τότε, ζήτησε αλλαγή, για να το ταΐσει, επειδή έκλαιγε.

Ξεκαθάρισε, πάντως πως, το μωρό θα το παίρνει μαζί της σε όλους τους αγώνες της και ερωτηθείσα αν θα βγαίνει αλλαγή κάθε φορά που θα θέλει να φάει ή να το αλλάξει, είπε ότι, «θα έχω προνοήσει να το ταΐσω για τη μία ώρα του αγώνα».

Όταν δε, της ζητήθηκε να είναι ο πατέρας του μωρού στους αγώνες για να το ταΐζει, είπε ότι, πατέρας είναι ο προπονητής της ομάδας κι είναι ήδη εκεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη

Βαλλιστικός πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα πέρασε πάνω από την Ιαπωνία

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ