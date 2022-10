Κοινωνία

Περιστέρι: Έκρηξη σε καφετέρια (βίντεο)

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν εντός του καταστήματος ενώ η πρόσοψή του έχει καταστραφεί. Πώς κινήθηκαν οι δράστες.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 4:50 τα ξημερώματα σε καφετέρια επί της οδού Σοφοκλέους Βενιζέλου στο Περιστέρι.

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν εντός του καταστήματος ενώ η πρόσοψή του έχει καταστραφεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί εντός του καταστήματος. Οι δράστες τοποθέτησαν 3 γκαζάκια εκ των οποίων τα 2 τα έσκασαν.

Έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος και κινήθηκαν αμέσως προς το καταγραφικό της καφετέριας, γεγονός που μαρτυρά πως γνώριζαν καλά το χώρο.

Η ιδιοκτήτρια ανέφερε πως δεν είχε δεχτεί απειλές.

Στο κατάστημα έχει σπεύσει κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και συγκεντρώνει υπολείμματα από τον μηχανισμό που χρησιμοποιήθηκε.

Οι αρχές μάλιστα θα ερευνήσουν εφόσον είχε δεχθεί απειλές ο ιδιοκτήτης με δεδομένο ότι πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση.

