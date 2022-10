Οικονομία

Αναγνωστόπουλος: Πως πρέπει να παραγγέλνουμε ξύλα για το τζάκι

Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε την παραγγελία σε κιλά και γιατί τα ξύλα έχουν διαφορετική τιμή.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», έδωσε οδηγίες προς τους καταναλωτές για το πώς θα πρέπει να παραγγέλνουν τα ξύλα.

Όπως εξήγησε ο κ. Αναγνωστόπουλος αν και έχουμε να συνηθίσει να παραγγέλνουμε με βάρος (τόνος), ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι με όγκο (κυβικό μέτρο) κι αυτό για να προστατευθεί ο καταναλωτής καθώς το ξύλο έχει διαφορετικό βάρος αν έχει υγρασία και διαφορετικό αν είναι στεγνό.

Επίσης καλό θα ήταν να είμαστε παρόντες στο μαγαζί όταν παραγγέλνουμε ξύλα για να είμαστε σίγουροι για το τι θα παραλάβουμε και πως, καθώς είναι διαφορετική η ποσότητα αν το κυβικό μέτρο περιλαμβάνει ξύλα στοιβαγμένο ή χύδην.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος εξήγησε επίσης ότι τα ξύλα έχουν διαφορετική τιμή ανάλογα με το είδος τους γιατί για παράδειγμα το πεύκο καίγεται πολύ γρήγορα και δεν προσφέρει την ίδια θερμότητα σε διάρκεια.

Σε αντίθεση όμως με τα ξύλα η παραγγελία για το πέλλετ γίνεται με βάση το βάρος κι όχι τον όγκο.

