Κυκλώνας “Ίαν”: Εκατόμβη νεκρών σε Φλόριντα και Βόρεια Καρολίνα (εικόνες)

Αν και ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων παραμένει ακόμη στους 72 νεκρούς τα ΜΜΕ ανεβάζουν τον αριθμό σε περισσότερους από 100.

Πάνω από εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Φλόριντα και στη Βόρεια Καρολίνα εξαιτίας του κυκλώνα Ίαν, μετέδωσαν χθες Δευτέρα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ανάμεσά τους για παράδειγμα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αν και ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων παραμένει ακόμη στους 72 νεκρούς, εκ των οποίων 68 στην πρώτη πολιτεία.

Οι 54 από τους θανάτους διαπιστώθηκαν μόνο σε μια κομητεία, τη Λι, και οι τοπικές και πολιτειακές αρχές επικρίνονται για το ότι δεν έδωσαν εντολές νωρίτερα να εκκενωθούν περιοχές που πλημμύρισαν.

Η Φλόριντα μέτραγε ακόμη χθες τις πληγές της, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων υλικών ζημιών εξαιτίας του Ίαν. Επρόκειτο για έναν από ισχυρότερους κυκλώνες στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί την πολιτεία αύριο Τετάρτη, μετά το Πουέρτο Ρίκο. Ενδέχεται να βρεθεί σε εξαιρετικά λεπτή θέση, όσον αφορά την υποστήριξη στην πολιτειακή κυβέρνηση καθώς και από πολιτική σκοπιά.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντας, ο Ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, συγκαταλέγεται στους σφοδρότερους επικριτές του κ. Μπάιντεν.

Δεν ήταν σαφές χθες αν οι δύο άνδρες θα βρίσκονται πλάι-πλάι κατά την προεδρική επίσκεψη, εν μέσω κλιμάκωσης της πολιτικής έντασης στις ΗΠΑ, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

