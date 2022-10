Κοινωνία

Διπλή δολοφονία στην Κρήτη: Συνελήφθησαν 7 χρόνια μετά την αθώωση τους!

Οι δυο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε δις ισόβια, αθωώθηκαν στο Εφετείο και τώρα, 7 χρόνια μετά συνελήφθησαν και πάλι.

Εξελίξεις υπάρχουν 7 χρόνια μετά, γύρω από την υπόθεση ληστείας μετά φόνου με θύμα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Σφηνάρι Χανίων το 2015 καθώς η Αστυνομία συνέλαβε ξανά δύο άνδρες που είχαν κατηγορηθεί αλλά είχαν αθωωθεί στο Εφετείο.

Συγκεκριμένα, πρωτόδικα οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίας σήμερα 52 και 38 ετών, είχαν καταδικαστεί σε δις ισόβια για τη δολοφονία του άτυχου ζευγαριού συνταξιούχων (78 ετών ο άνδρας και 66 ετών η γυναίκα) και έξι χρόνια φυλάκιση για ληστεία, στη συνέχεια όμως στην εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο το Φεβρουάριο του 2020 κρίθηκαν αθώοι με ευρεία πλειοψηφία 6-1.

Τώρα, ο Άρειος Πάγος προχώρησε στην ακύρωση της απόφασης του Εφετείου και αναπέμπει την απόφαση εκ νέου να δικαστεί και από το ίδιο δικαστήριο. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην εκ νέου σύλληψη τους από την Αστυνομία, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν την 30.09.2022 στα Χανιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων δύο ημεδαποί, στο πλαίσιο αναιρετικής απόφασης του ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πράξη τελεσθείσα το έτος 2015 σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

