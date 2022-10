Life

Θέμης Αδαμαντίδης: Πέθανε η μητέρα του - Αναβολή στη δίκη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην εκπομπή ο συνήγορος του τραγουδιστή, Αλέξης Κούγιας.

Δύσκολες ώρες για τον Θέμη Αδαμαντίδη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του χθες το βράδυ.

Παράλληλα, αναβλήθηκε η δίκη του για την υπόθεση της βιαιοπραγίας σε βάρος τη μέχρι πρότινος συντρόφου του, Βαρβάρας Κίρκη.

Ο συνήγορός του Αλέξης Κούγιας μίλησε στην εκπομπή ¨"Το Πρωινό" αναφέροντας πως "η δίκη θα έπαιρνε σήμερα ούτως ή άλλως αναβολή καθώς είμαι στη Λάρισα για δίκη κακουργήματος και θεωρήσαμε με τον κ. Αδαμαντίδη πως θα πρέπει να είμαι παρών. Το δυσάρεστο συμβάνμε τη μητέρα του το πληροφορήθηκα χθες το βράδυ και δεν έχω καταφέρει να μιλήσω ακόμη μαζί του".

Ακολούθως εκδόθηκε και δελτίο Τύπου από το γραφείο του Αλέξη Κούγια

"Το δικαστήριο με κατηγορούμενο τον κο Αδαμαντίδη για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας, πράξη για την οποίαν ο κ Αδαμαντίδης ουδέποτε έχει δεχθεί ότι διέπραξε, θα αναβληθεί λόγω θανάτου της μητέρας του.

Ο επικεφαλής του γραφείου μας, κος Αλέξης Κούγιας και οι συνεργάτες του γραφείου μας θέλουμε να δώσουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στον ίδιο και στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει την μητέρα του.

Αθήνα, 4/10/2022

Με εκτίμηση και σεβασμό"





Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη

Βαλλιστικός πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα πέρασε πάνω από την Ιαπωνία

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ