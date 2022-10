Οικονομία

Κομισιόν: Εγκρίθηκε πρόγραμμα στήριξης σε ελληνικές ΜμΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα της Κομισιόν που αφορά σε ελληνικές ΜμΕ. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

To προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Ο αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ και στην ελληνική οικονομία. Το πρόγραμμα των 800 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να στηρίξει τους πληττόμενους τομείς και τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, διασφαλίζοντας ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και τον λαό της. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοστούν εγκαίρως, συντονισμένα και αποτελεσματικά, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά».

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης, ένα πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρών μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις απότομες αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλούνται από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση και τις σχετικές κυρώσεις και αντίμετρα.

Στο μέτρο θα μπορούν να υπαχθούν μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πλήττονται από την κρίση, οι οποίοι είτε

έχουν συνάψει σύμβαση για μεταβλητό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή ενέργειας δεν υπερβαίνει τα 35 kVA·

λειτουργούν ως αρτοποιεία (ανεξάρτητα από το όριο παροχής)· ή iii) έχουν αγροτικό τιμολόγιο (ανεξάρτητα από το όριο παροχής).

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 και εξής, το μέτρο θα καλύπτει την κατανάλωση έως και 2 000 kWh μηνιαίως για μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή ενέργειας έως και 35 kVA.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα δικαιούνται να λαμβάνουν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μηνιαίο ποσό επιδότησης ανά εταιρεία θα καθορίζεται ανάλογα με την τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Ειδικότερα, η ενίσχυση

δεν θα υπερβαίνει τα 62 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τα 75 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 500 000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς· και

θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ

Κυκλώνας “Ίαν”: Εκατόμβη νεκρών σε Φλόριντα και Καρολίνα (εικόνες)

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη