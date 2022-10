Κοινωνία

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχιαστικά είναι όσα περιγράφει η 28χρονη, που απήχθη και βιάστηκε από τον άντρα της. Τι επισημαίνει η δικηγόρος της, για την ημέρα του "εφιάλτη".

Στην φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή ο 33χρονος δράστης που απήγαγε και βίασε την εν διαστάσει σύζυγό του.

Η άτυχη 28χρονη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τα όσα φρικιαστικά πέρασε "νιώθω ανακουφισμένη με την προφυλάκισή του και τυχερή που σας μιλάω και δεν ανήκω στη λίστα των θυμάτων" είπε η νεαρή γυναίκα ενώ προέτρεψε όποια γυναίκα βιώνει το ίδιο να μιλάει. "νιώθω ανακουφισμένη με την προφυλάκισή του και τυχερή που σας μιλάω και δεν ανήκω στη λίστα των θυμάτων" είπε η νεαρή γυναίκα ενώ προέτρεψε όποια γυναίκα βιώνει το ίδιο να μιλάει.





Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αλμυρή Κορινθίας και, μόλις η 28χρονη βγήκε, την επιβίβασε με τη βία στο αυτοκίνητό της, κάθισε στη θέση του οδηγού και κατευθύνθηκε προς την Διώρυγα της Κορίνθου, με τις πόρτες κλειδωμένες, ενώ συγχρόνως την χτυπούσε με γροθιές στο κεφάλι και το σώμα.

Αυτό που φαίνεται αυτό που έπεισε τον 33χρονο να μην πετάξει στην Διώρυγα της Κορίνθου την άτυχη 28χρονη, είναι ότι εκείνη επικαλέστηκε τα δυο τους παιδιά, ηλικίας 2,5 και 5 χρόνων.

Του είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, «σκέψου τα παιδιά μας» και τότε εκείνος, μετά από μια στιγμή σκέψης, την έβαλε στο αυτοκίνητο και μετά ξεκίνησε το μαρτύριο της.

Η δικηγόρος της 28χρονης συγκλονίζει με τα λόγια της "όταν πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα έπαθαν όλοι σοκ, ήταν μια γυναίκα με μελανιασμένα μάτια και μελανιές στο λαιμό της, μάλιστα μου είπε και δεν θα το ξεχάσω ποτέ "είχα κλείσει τα μάτια και περίμενα να πεθάνω".

Στην εκπομπή τοποθετήθηκε και η δικηγόρος του δράστη η οποία είπε πως " υπήρξε ενδοοικογενειακή βία, όχι όμως στο βαθμό που αναφέρεται, ο εντολέας μου δηλώνει μετανιωμένος".





Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert: που βρέθηκε η 17χρονη αγνοούμενη

Βαλλιστικός πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα πέρασε πάνω από την Ιαπωνία

Πληθωρισμός στην Τουρκία: “Ζαλίζει” το νέο ποσοστό ρεκόρ