Πέτρος Φιλιππίδης: Καταθέτει σήμερα συνεργάτιδα του

Με την κατάθεση άλλοτε στενής του συνεργάτιδας συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Ποιοι άλλοι αναμένετεται να καταθέσουν.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε στο δικαστήριο συνοδεία του συνηγόρου του, κ. Δημητρακόπουλου, πάντα φορώντας προστατευτική μάσκα.

Ο ηθοποιός, που κατηγορείται για έναν βιασμό κατ’ εξακολούθηση και δυο απόπειρες βιασμού, είχε προτείνει τη συγκεκριμένη μάρτυρα κατά την προανάκριση, προκειμένου να καταθέσει για εκείνον, όμως μετά την πρόταση της έδρας θα καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας. Μετά τη δική της κατάθεση, θα αναγνωσθεί και η ανακριτική κατάθεση μιας ακόμη γυναίκας από το περιβάλλον του, η οποία δε μπορούσε να βρεθεί στη δίκη.

Στις 6 Οκτωβρίου στη δικαστική αίθουσα θα βρεθούν οι Ζέτα Μακρυπούλια, Θάλεια Ματίκα, Αλίνα Κωτσοβούλου, Τάσος Χαλκιάς και Ράνια Σχίζα.





