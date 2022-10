Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Μπακογιάννη: Ανησυχώ για κρίση πριν τις τουρκικές εκλογές

«Τους ηγέτες που είναι πολύ στρυμωγμένοι τους φοβάμαι» προειδοποίησε για τον Ερντογάν, και κυρίως για τον Πούτιν.

«Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι στη γωνία» τόνισε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος εξαρτάται από την Άγκυρα. «Θα κρατήσουμε ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο, αλλά δεν είπε ο Μητσοτάκης ‘Ερντογάν γιοκ’, ο Ερντογάν είπε ‘Μητσοτάκης γιοκ’» ανέφερε χαρακτηριστικά ενόψει της συνόδου της Πράγας.

«Ανησυχώ μήπως γίνει κάτι παραμονές των τουρκικών εκλογών, υπάρχει ενδεχόμενο κρίσης» προειδοποίησε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός στην Τουρκία, οφείλεται κυρίως στα εσωτερικά της προβλήματα, και γίνεται προσπάθεια να στραφεί το ενδιαφέρον του λαού σε αλλά πράγματα, γιατί είναι πολύ δύσκολο ο Ερντογάν να κερδίσει τις εκλογές με πληθωρισμό 80%.

Για το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» η βουλευτή της ΝΔ εξήγησε ότι «η Λιβύη είναι failed state, διαλυμένο κράτος αυτή τη στιγμή, και η μισή Λιβύη δεν δέχεται τη συμφωνία».

«Η Λωζάνη δεν έχει υπογραφεί μόνο από την Τουρκία και την Ελλάδα, αλλά από πάρα πολλά κράτη. Τη Λωζάνη την έκανε "κόσκινο" η Τουρκία στη Συρία». «Αυτά που λέει ο Ακάρ είναι μπούρδες. Τα νησιά μας έχουν αμυντική, όχι επιθετική θωράκιση» εξήγησε δε. Κανείς δεν θα τολμήσει να πειράξει ελληνικό νησί διαβεβαίωσε η κυρία Μπακογιάννη.

«Τους ηγέτες που είναι πολύ στρυμωγμένοι τους φοβάμαι» προειδοποίησε για τον Ερντογάν, και κυρίως για τον Πούτιν, η βουλευτής. «Όταν το λιοντάρι το σπρώξεις στη γωνία δεν ξέρεις ποτέ τι σου κάνει. Έχει κρίση μεγαλείου, δεν υπάρχει κανείς να του τραβήξει το αφτί» σημείωσε για τον πρόεδρο της Τουρκίας.

