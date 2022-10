Αθλητικά

Αστάνα - Τσιτσιπάς: Άνετη πρόκριση στον 2ο γύρο

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στην πρεμιέρα του, αποκλείοντας μάλιστα έναν αντίπαλο που έπαιζε "εντός έδρας".

Χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον 2ο γύρο του διεθνούς τουρνουά ATP 500, που φιλοξενείται στην Αστάνα του Καζακστάν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του «οικοδεσπότη», Μιχαήλ Κουκούσκιν (Νο 221) με 6-3, 6-4.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε νωρίς το μπρέϊκ που χρειαζόταν και αφού προηγήθηκε με 2-0, κράτησε το σερβίς του κι έφθασε άνετα στο 6-3, μετά από 34 λεπτά αγώνα.

Η εικόνα του αγώνα, άλλαξε στο 2ο σετ, καθώς τόσο ο «Tsitsifast», όσο και ο Καζάκος τενίστας, διατήρησαν το σερβίς τους μέχρι το 3-3, όταν ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ, απέκτησε προβάδισμα με 4-3 και μετά από 48 λεπτά, πήρε την νίκη με 6-4.

