Αθλητικά

Ινδονησία – ποδόσφαιρο: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της τραγωδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη έξι άνθρωποι κατέληξαν μετά τα θλιβερά επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, σε μια από τις χειρότερες αθλητικές τραγωδίες στον πλανήτη.

Ανέβηκαν στους 131 οι νεκροί, έξι επιπλέον μετά την τελευταία ανακοίνωση, στα επεισόδια που έλαβαν χώρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην πόλη Μαλάνγκ της Ινδονησίας, σε μια από τις χειρότερες αθλητικές τραγωδίες στον πλανήτη.

Όλα συνέβησαν όταν οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα εναντίον οπαδών, οι οποίοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Kanjuruhan Stadium» μετά την ήττα 3-2 της τοπικής Αρέμα από την Περσεμπάγια Σουραμπάγια.

Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε πως ανεξάρτητη επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας αυτής, ενώ ο πρόεδρος της Αρέμα, Τζιλάνγκ Γουίντια Πραμάνα, απολογήθηκε στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν στην ομάδα του για τα όσα συνέβησαν. Ο αρχηγός, επίσης, της αστυνομίας στην περιοχή, Νίκο Αφίντα, σε συνέντευξη Τύπου αναγνώρισε τα προβλήματα στη επιτήρηση του αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)



Βαλλιστικός πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα πέρασε πάνω από την Ιαπωνία

Η viral πολίστρια στον ΑΝΤ1: Θα παίρνω το μωρό μαζί σε όλους τους αγώνες