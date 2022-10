Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Το έσκασε από το νοσοκομείο και πέθανε μετά από 1 ώρα

Ο ασθενής κατέρρευσε ακριβώς έξω από την πύλη του νοσοκομείου και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ένα απίστευτο περιστατικό κλήθηκαν να διαχειριστούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν ένας ασθενής το έσκασε από το νοσοκομείο Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ένας 65χρονος που νοσηλευόταν στη δερματολογική κλινική του νοσηλευτηρίου, αποφάσισε να φύγει χωρίς την άδεια των γιατρών.

Δίχως να γίνει αντιληπτός βγήκε από την κλινική, αλλά δεν πρόλαβε να φθάσει παρά μόνο μερικά μέτρα έξω από την πύλη του νοσηλευτικού ιδρύματος και έπεσε αναίσθητος.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο τον μετάφερε και πάλι στο εσωτερικό του νοσοκομείου.

Οι γιατροί επί ώρα προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στην ζωή , δυστυχώς όμως ο 65χρονος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Το Α' Αστυνομικό Τμήμα ανέλαβε να διευρευνήσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί ο ασθενής έφυγε από την κλινική που νοσηλευόταν.

