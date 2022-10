Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Η Σελήνη στον Αιγόκερω και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Καλή και χαρούμενη μέρα, προσοχή σε εξαπατήσεις λόγω Ποσειδώνα" είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, το μεσημέρι της Τρίτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Ενώ συνέχισε "αυτό το δεκαήμερο υπάρχει μία όψη Ήλιου, Κρόνου και Άρη μεγάλη επιτυχία στα ζώδια του αέρα".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





