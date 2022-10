Κοινωνία

Παράλληλη στήριξη: Μητέρα παιδιού ΑμΕΑ αναγκάζεται να μένει μαζί του στο σχολείο

Η μητέρα του παιδιού, αναφέρει πως για να μπορέσει ο γιός της να παρακολουθήσει τα μαθήματα, θα πρέπει να ειναι πάντα δίπλα του, ελλέιψει παρουσίας ειδικών.

Μητέρα παιδιού ΑμΕΑ, μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο σχολείο που φοιτά ο γιος της, καθώς είναι "υποχρεωμένη" να βρίσκεται μαζί του καθόλη τη διάρκεια των μαθημάτων, αφού δεν υπάρχει κάποιος ειδικός.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η γυναίκα, ο γιος της πάσχει από τετραπληγία και στο σχολείο που φοιτά δεν υπάρχει ένας ειδικός να του παρέχει παράλληλη στήριξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Μιλώντας στο Mega, η κυρία Μόρφη Παπαδοπούλου ανέφερε αρχικά: «Είναι η 4η βδομάδα που πηγαίνω και εγώ 1η δημοτικού μαζί με τον γιο μου, είμαι η βοηθός του. Έχουμε περάσει από ΚΕΣΥ έχει εγκριθεί η αίτηση, όλα τα χαρτιά δηλώνουν ότι κρίνεται απαραίτητο να είναι ένα ΕΒΠ – ειδικό βοηθητικό προσωπικό – 30 ώρες την εβδομάδα. Μετά την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας έχει βγει ότι να είναι ένα ΕΒΠ σε κάθε σχολείο και στο δικό μας το σχολείο υπάρχουν 4 παιδιά. Ο γιος μου είναι σε καρότσι και χρειάζεται βοήθεια και τις 6 ώρες, είτε για να πάει τουαλέτα, είτε για να βγάλει ένα βιβλίο, ο, τιδήποτε».

Όπως τόνισε η μητέρα του παιδιού, «το ότι ένα παιδί έχει κινητικά προβλήματα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο. Στα ειδικά σχολεία πηγαίνουν παιδάκια που έχουν για παράδειγμα αυτισμό, ή χρειάζονται μία άλλη φροντίδα. Ο γιος μου έχει μόνο κινητικό πρόβλημα»

