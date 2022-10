Life

“Το Πρωινό” - Κορινθίου: η αυστηρή δίαιτα, η σχέση με το Γιάννη Αϊβάζη και το “fake” #MeToo (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ήτανη αγαπημένη ηθοποιός, Μαρία Κορινθίου.

Η ίδια μίλησε για την αυστηρή δίαιτα που ακολούθησε για χάσει τα πολλά κιλά που όπως η ίδια δήλωσε τη βάραιναν "ανέβηκα μια μέρα στη ζυγαριά και είπα "τι έκανες στον εαυτό σου"" είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και συνέχισε "ήταν καθαρά πρωτεϊνική, καθόλου ζάχαρη και υδαράνθρακα, όμως δεν πείνασα καθόλου, μαγείρευα σπίτι αλλά δεν δοκίμαζα".

"Τα κιλά συνδέονται πολύ με την ψυχολογία, το φαγητό λειτουργεί ως κάστρο που σε προφυλάσσε" τόνισε η ίδια αναφέροντας πως "ήμουν περιτριγυρισμένη από τοξικούς ανθρώπους τους οποίους απομάκρυνα από τη ζωή μου".

Σχετικά με τον άντρα της Γιάννη Αϊβάζη και την αντιμετώπισή του σε αυτή την προσπάθεια "μου είπε ότι έχω πάρει κιλά και να το κοιτάξω", ενώ όσον αφορά τη σχ'εση τους μετά από 15 χρόνια "είμαστε πιο ήρεμοι από ποτέ, δεν τσακωνόμαστε, είμαστε πολύ καλα΄".

Για το #metοο στο χώρο του θεάτρου και τις καταγγγελίες που έγιναν " υπάρχει κάτι fake σε όλο αυτό, αυτοί που κάποτε έγλυφαν και στήριζαν τους καταγγελλόμενους τώρα βγαίνουν ως οι πιο σκληροί κριτές τους.

Όσο για την επιθυμία της κόρης της να γίνει ηθοποιός "'εχει μεγαλώσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον και είναι λογικό" δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)



Βαλλιστικός πύραυλος από τη Βόρεια Κορέα πέρασε πάνω από την Ιαπωνία

Η viral πολίστρια στον ΑΝΤ1: Θα παίρνω το μωρό μαζί σε όλους τους αγώνες