Φουρθιώτης: Με άφησαν άνεργο για 17 μήνες για να μη μιλήσω

Απολογούμενος για τις στημένες επιθέσεις σε βάρος του, απέδωσε την όλη υπόθεση σε προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί συμφωνία του ιδιοκτήτη του καναλιού όπου εργαζόταν, με συγκεκριμένο κόμμα,

Στην τελική ευθεία για την έκδοση απόφασης εισήλθε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση των στημένων επιθέσεων έξω από το σπίτι του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη που στην επόμενη δικάσιμο, στις 11 Οκτωβρίου, θα προχωρήσει με την πρόταση του εισαγγελέα.

Σήμερα απολογήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου ο βασικός κατηγορούμενος τηλεπαρουσιαστής, καθώς και οι τρεις συγκατηγορούμενοί του στην υπόθεση που αφορά δύο περιστατικά: το ένα με πυροβολισμούς με Καλάσνικοφ και το άλλο έκρηξη έξω από το σπίτι του Φουρθιώτη τον Απρίλιο του 2021.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο επιθέσεις ήταν σκηνοθετημένες από τον τηλεπαρουσιαστή, με δράστες τους συγκατηγορουμένους του, προκειμένου να επανέλθει η αστυνομική φρούρηση που είχε αφαιρεθεί από τον Φουρθιώτη.

Απολογούμενος ο βασικός κατηγορούμενος απέδωσε την όλη υπόθεση σε προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί συμφωνία του ιδιοκτήτη του καναλιού όπου εργαζόταν, με συγκεκριμένο κόμμα, ενώ όπως είπε τον άφησαν άνεργο για 17 μήνες «για να μη μιλήσει».

Αρνητική θέση έναντι των κατηγοριών που τους αποδίδονται, έλαβαν κατά τις απολογίες τους και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

