Ακρόπολη: τουρίστρια έπεσε από τον λόφο του Αρείου Πάγου

Χωρίς τι αισθήσεις της μεταφέρθηκε η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Τραγωδία συνέβη το μεσημέρι στην Ακρόπολη, καθώς μία γυναικα έπεσε από τον λόφο του Αρείου Πάγου.

Η 30χρονη τουρίστρια, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και σύμφωνα με πληροφορίες δυστυχώς κατέληξε.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η κοπέλα έπεσε από τον Ιερό βράχο.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα από δύσβατο σημείο, στο λόφο Αρείου Πάγου #Ακρόπολη και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ως συνδρομή στο Ε.Κ.Α.Β. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2022





