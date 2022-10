Υγεία - Περιβάλλον

Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 νέοι θάνατοι στην Ελλάδα

Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Συνολικά 268 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί στην Ελλάδα, από την αρχή της περιόδου 2022, μέχρι τις 04/10/2022 (ώρα 11.00), σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, 177 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 91 είχαν ήπιες εκδηλώσεις (π.χ. εμπύρετο νόσημα)/δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 14 νέα κρούσματα.

Έχουν καταγραφεί 26 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 61 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων = 85 έτη).

Δύο επιπλέον θάνατοι ασθενών με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκαν σε άλλα σοβαρά συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας (δεν συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό θανόντων).

Την περίοδο 2022, μέχρι τις 4/10/2022, έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Σερρών, Τρικάλων, Λάρισας, Καβάλας, Δράμας και Φθιώτιδας. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα (και ενόψει της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας), αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2022, έως τις 28/09/2022, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία, Αυστρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Κροατία, Ισπανία και Σερβία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

