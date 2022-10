Life

“The 2Night Show” με Dat Lilly και Αθερίδου - Μαγκλάρα την Τρίτη (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται απόψε στο πλατό του “The 2Night Show” τρεις μοναδικούς καλεσμένους.



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Φωτεινή Αθερίδου και τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα. Το νεόνυμφο ζευγάρι μιλάει για τον γάμο, αλλά και την ιδιαίτερη βάπτιση του μονάκριβου γιου τους.

Με χιουμοριστικό τρόπο, περιγράφουν πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά τους το πρόβλημα ακοής της Φωτεινής, αλλά και πώς ο Κωνσταντίνος από γυμναστής βρέθηκε να παίζει σε θεατρικές παραστάσεις.

Το αγαπημένο ζευγάρι μιλάει για τη νέα σειρά «The friend», που πρωταγωνιστούν, σε σενάριο της Φωτεινής Αθερίδου και η οποία προβάλλεται στο ΑΝΤ1+. Τέλος, με παιχνιδιάρικη διάθεση και… τα μάτια κλειστά, διαπιστώνουν πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον.

Στην αποψινή παρέα και η Dat Lilly , η οποία έρχεται για πρώτη φόρα στο πλατό του «The 2Night Show». Η αγαπημένη influencer περιγράφει, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, τη συγκλονιστική ιστορία της ζωής της που θυμίζει σενάριο ταινίας.

Η απόρριψη από τη μητέρα της, ο εγκλεισμός της σε μοναστήρι σε ηλικία μόλις 7μιση ετών, ο «παράδεισος» που βρήκε στο ορφανοτροφείο και η τραγική σύμπτωση που της στέρησε την ευκαιρία να ξαναδεί τον πατέρα της σε ηλικία 15 ετών.

Η Dat Lilly μιλάει, επίσης, για την κατάθλιψη που πέρασε όταν σταμάτησε να εργάζεται και που, όμως, στάθηκε η αφορμή για να ανακαλύψει τον «μαγικό κόσμο» του YouTube. Αισιόδοξη και χαμογελαστή, μοιράζεται τα σχέδιά της για το μέλλον και εξηγεί ότι αυτό που θέλει να μείνει από την τραγική ιστορία της είναι πως τα κατάφερε!

