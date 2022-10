Κοινωνία

Αυτοκτονία στην Ακρόπολη: έκανε τον σταυρό της και πήδηξε στο κενό

Η γυναίκα λίγο πριν βρεθεί στο κενό, είχε τηλεφωνήσει στον σύζυγό της.

Ανατροπή στο θρίλερ με τη γυναικα που έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον βράχο της Ακρόπολης το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η γυναίκα, δεν ήταν τουρίστρια, αλλά 47χρονη Ελληνίδα, η οποία όπως ανέφεραν μάρτυρες, έκανε το σταυρό της και πήδηξε από τα βράχια του λόφου του Αγίου Παύλου, στην Ακρόπολη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει από το κινητό της στο σύζυγό της.

Η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από ύψος 15-20 μέτρων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Έγινε προσπάθεια ανάνηψης της ωστόσο ανασύρθηκε από την πυροσβεστική χωρίς της αισθήσεις της και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου την μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

