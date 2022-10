Life

Δίκη Φιλιππίδη: “ήταν γενικά απλόχερος”, κατέθεσε συνεργάτιδά του

Η πρώην συνεργάτιδα του ηθοποιού, μεταξύ άλλων ανέφερε πως απολύθηκε επειδή θα ήταν μάρτυρας υπεράσπισής του.

«Για τον καλό άνθρωπο Φιλιππίδη. Τον απλόχερο, που βοηθούσε τους άστεγους, που βοηθούσε ηθοποιούς» κατέθεσε ενώπιον του ΜΟΔ πρώην συνεργάτιδα του κατηγορούμενου για σεξουαλική βία κατά συναδέλφων του, ηθοποιού.

Η μάρτυρας, δημοσιογράφος που συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον θιασάρχη, κλαίγοντας είπε στο δικαστήριο ότι η πρόθεση της να καταθέσει υπέρ του Πέτρου Φιλιππίδη της κόστισε την δουλειά της από την οποία την απέλυσαν πριν έναν χρόνο, καθώς η παρουσία της στους συντελεστές εκπομπής θα είχε αποτέλεσμα την άρνηση ηθοποιών να πάνε ως καλεσμένοι, όπως της είπαν.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, ο κατηγορούμενος είχε πάντα άψογη συμπεριφορά στις γυναίκες συναδέλφους του και τους φρόντιζε όλους. Όπως είπε «δεν γνωρίζω κάτι για τις καταγγελίες, ούτε γνωρίζω τις καταγγέλλουσες». Κατά την μάρτυρα, ο κατηγορούμενος γινόταν νευρικός και απαιτητικός εξαιτίας της υπερβολικής αγάπης του για το θέατρο ωστόσο ο θυμός του δεν κρατούσε παρά μόνο μερικά λεπτά.

Η δημοσιογράφος τόνισε πως ανεξάρτητα της προσωπικής ζωής του κατηγορούμενου και του «αν είχε όπως και άλλοι εξωσυζυγικές σχέσεις», υπήρχε και μία αθέατη πλευρά του που βοηθούσε αστέγους, που συμπαραστεκόταν σε ηθοποιούς και ήταν γενικά απλόχερος σε όποιον είχε ανάγκη.

Μεταξύ άλλων ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δε γνωρίζω κάτι για τις καταγγελίες, ούτε γνωρίζω τις καταγγέλλουσες. Όλα αυτά τα χρόνια έχω περάσει από διαφορά επίπεδα με τον κ. Φιλιππίδη. Κάποιες φορές συνεργαστήκαμε καλά, κάποιες άλλες όχι. Έχω φύγει με κλάματα, μου έχει φωνάξει, αλλά του έχω φωνάξει κι εγώ. Είναι απαιτητικός και τελειομανής. Είναι άνθρωπος που αγαπα πολύ το θέατρο. Η αγάπη του δεν φαινόταν μόνο από το άρτιο αποτέλεσμα των παραστάσεων. Ορμώμενος από την υπερβολική αγαπη για το θέατρο γινόταν νευρικός και απαιτητικός» είπε η μάρτυρας και συμπλήρωσε: «Ο κ. Φιλιππιδης όταν τσακωνόμασταν γιατί ήθελα κάτι διαφορετικό για την επικοινωνία της παράσταση, υπήρχαν εντάσεις. Έφευγα θυμωμένη από το θέατρο. Στα πέντε λεπτά με έπαιρνε τηλέφωνο, του έφευγε ο θυμός. Μου έλεγε «θέλεις να πάμε να φάμε με την Ελπίδα εκεί;». Η συμπεριφορά του στις γυναίκες συναδέλφους ήταν πάντα άψογη. Τους φρόντιζε όλους».



Υπεράσπιση: Είχατε φιλοξενηθεί στο σπίτι του;

Μαρτυρας: Ναι. Μια φορά φιλοξενήθηκα. Έκανα ανακαίνιση στο δικό μου. Η σχέση μας ξεκίνησε επαγγελματική και εξελίχθηκε σε φιλική και οικογενειακή.

Υπεράσπιση: Γνωρίζατε για τις εξωσυζυγικές σχέση Φιλιππιδη όταν καταθέσατε στην ανάκριση ή ήταν ψέμματα;

Μαρτυρας: Γνώριζα, όπως και για πολλούς άλλους. Αλλά δε με αφήνετε να πω για τον καλό άνθρωπο Φιλιππιδης. Τον απλόχερο, που βοηθούσε τους άστεγους, που βοηθούσε ηθοποιούς.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 6 Οκτωβρίου.

