Κοινωνία

Περιστέρι: έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πουλούσαν για ανταλλακτικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνώριμος των αρχών ο 31χρονος που συνελήφθη ενώ οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Κυριακής 02-10-2022 στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 31χρονος ημεδαπός μέλος συμμορίας που προέβαινε συστηματικά σε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 31χρονος από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας που αναζητούνται, κινούνταν κατά τις απογευματινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και αναζητούσαν αυτοκίνητα συγκεκριμένης μάρκας, τα οποία όταν οι συνθήκες θα ήταν πρόσφορες αφαιρούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Η συμμορία είχε στην κατοχή της ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την αφαίρεση των συγκεκριμένων οχημάτων, όπως διαγνωστικά που συνδέονται στη θύρα στο ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης του οχήματος, καθώς και αυτοσχέδια εργαλεία τύπου «Τ» που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των θυρών.

Στη συνέχεια, οδηγούσαν και στάθμευαν προσωρινά, τα αφαιρεθέντα οχήματα, σε υπόστεγο-χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Μενιδίου.

Μετά την έλευση κατάλληλου χρονικού διαστήματος, τα μετέφεραν είτε στην οικία του 31χρονου, είτε σε έτερα σημεία «καβάτζες», όπου σχεδίαζαν την περαιτέρω διάθεση τους.

Στη συνέχεια, είτε τα αποσυναρμολογούσαν για να επισκευάσουν οχήματα με υλικές ζημιές που είχαν αγοράσει σε προγενέστερο χρόνο, είτε ακόμη πλαστογραφούσαν τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των οχημάτων με σκοπό την πώληση τους σε ανυποψίαστους αγοραστές.

Κατά την επιχείρηση αναζήτησης του 31χρονου, αρχικά εντοπίστηκε να οδηγεί ένα αυτοκίνητο που όπως διαπιστώθηκε είχε αφαιρέσει προ ολίγου από το Μαρούσι και στη συνέχεια κατελήφθη να επιβαίνει σε έτερο αυτοκίνητο της ίδιας μάρκας όπου και ακινητοποιήθηκε και όπως εξακριβώθηκε ήταν πλαστογραφημένο και είχε κλαπεί τον περασμένο Σεπτέμβριο από το Γαλάτσι.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων,

ειδικό εργαλείο χάραξης αριθμών πλαισίου,

κινητήρας οχήματος,

διαγνωστικό οχημάτων και

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί -11- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.

Ο 31χρονος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για τα ίδια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την σύλληψη και των υπολοίπων μελών της συμμορίας, αλλά και την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας είναι σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοκονία στην Ακρόπολη: έκανε τον σταυρό της και πήδηξε στο κενό

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)



Η viral πολίστρια στον ΑΝΤ1: Θα παίρνω το μωρό μαζί σε όλους τους αγώνες