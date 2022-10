Πολιτισμός

Ελένη Σμαραγδή: βράβευση μετά θάνατον και τιμητική ονοματοδοσία δρόμου

Βραβείο μετά θάνατον για την προσφορά της και ονοματοδοσία δρόμου στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Δύο ξεχωριστές τιμές για την Ελένη Σμαραγδή, που πρόσφατα έφυγε από την ζωή.

Η εκλιπούσα Ελένη Σμαραγδή που μας άφησε πολύ πρόσφατα, ήταν μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα. Γνώρισε τιμές και βραβεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κυρίως ήταν ιδιαίτερα αγαπητή λόγω του ήθους της, του γλυκύτατου χαρακτήρα της και της σπάνιας σεμνότητάς της.

Η επιβεβαίωση της μεγάλης της δημοφιλίας και αγάπης που γνώρισε όσο ήταν κοντά μας, είναι ότι πρόσφατα, θανούσα ούσα, βραβεύτηκε από τον Σύλλογο Επιστημόνων του Δήμου Χαλανδρίου, όπου κατοικούσε, για την «μεγάλη επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική προσφορά της».

Επίσης, ο Δήμος Λοκρών, προς τιμή του, πήρε απόφαση να δώσει το όνομά της σε έναν δρόμο στις Λιβανάτες. Οι παραθαλάσσιες Λιβανάτες είναι ο γενέθλιος τόπος της Ελένης Παπαδημητρίου Σμαραγδή, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Επίσης, οι λατρεμένες Λιβανάτες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ψυχή της, αφού τόσο το σενάριο της ταινίας ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (για την οποία ταινία απέσπασε διεθνές βραβείο παραγωγής στην Αμερική) όσο και το σενάριο της νέας ταινίας του συζύγου της Γιάννη Σμαραγδή συνέγραψαν επίσης στις Λιβανάτες.

Το 2010, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, βραβεύτηκε ως γυναίκα της χρονιάς από τον Σύνδεσμο Γυναικών Ηρακλείου Κρήτης για την ταινία El Greco και την δημιουργία και επιμέλεια της μόνιμης έκθεσης «El Greco: Επιστροφή στην Πατρίδα» στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η έκθεση αυτή στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι ένα προσωπικό δημιούργημα της Ελένης Σμαραγδή, με εκθέματα και αναπαραγωγές από σπουδαίους ζωγράφους, των έργων του Ελ Γκρέκο, που δωρίσθηκε στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και εγκαταστάθηκε ως μόνιμη έκθεση στην Πύλη Βηθλεέμ της πόλης, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε στο Bata Shoe Museum στο Τορόντο του Καναδά που γνώρισε τεράστια επιτυχία, παράλληλα με την προβολή της ταινίας El Greco στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου της πόλης, όπου κατατάχθηκε πρώτη από τις 5 χρυσές ταινίες στο φεστιβάλ. Στη συνέχεια, η έκθεση ταξίδεψε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη και εγκαινίαστηκε από τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο, επί Δημάρχου Γιάννη Κουράκη που την εγκαινίασε.

Εξ’ αυτής της προσφοράς έγινε πρόταση στον Δήμο Ηρακλείου να δοθεί το όνομά της σε δρόμο χωρίς όνομα της πόλης που οδηγεί στον τάφο του Μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη που δίπλα του είναι θαμμένη η δική του Ελένη.

Η Ελένη Σμαραγδή από το 1988 μέχρι τον θάνατό της εργάστηκε ως παραγωγός και δημιουργική επιμελήτρια σεναρίων στην Αλέξανδρος Φιλμ, όπου απέσπασε διεθνή και ελληνικά βραβεία. Το 2018 στις ΗΠΑ τιμήθηκε με το βραβείο Grand Remi Award Καλύτερης Ταινίας για την ταινία ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Το 2008 τιμήθηκε με το βραβείο ΑΡΤΕΜΙΣ από το Ευρωπαϊκό-Αμερικανικό Συμβούλιο γυναικών ως γυναίκα της χρονιάς.

Το 2007 τιμήθηκε με το Α΄ Κρατικό βραβείο καλύτερης ταινίας για την ταινία EL GRECO. Το 1996 βραβεύτηκε για την ταινία ΚΑΒΑΦΗΣ με το πρώτο κρατικό βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το 2010 δημιούργησε το σπουδαίο λεύκωμα ‘El Greco - η ταινία’ από τις εκδόσεις Μίλητος, το οποίο είναι πλέον εξαντλημένο.

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα στα περιοδικά ΛΕΞΗ, ΑΝΤΙ, ΘΕΩΡΕΙΟ, ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ κ.α.

Διετέλεσε Γραμματέας στον Ελληνο-Γαλλικό Σύνδεσμο από το 1989 έως το 1993.

Η εκλιπούσα σπούδασε σινεμά και γαλλική φιλολογία στο Παρίσι στα πανεπιστήμια Paris VIII και Sorbonne Nouvelle αντίστοιχα, όπου και πήρε το μεταπτυχιακό της με Άριστα.

Ήταν υπεύθυνη του Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος όπου διοργάνωσε και επιμελήθηκε πολλές εκδηλώσεις, ομιλίες και εκθέσεις καθώς και πολλές εκδόσεις μία εκ των οποίων βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Κυρίως, όπως έχει δηλώσει και ο σύζυγός της σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, όλα τα έργα που συνδημιούργησαν είχαν την έμπνευση, τη σφραγίδα και την τελική επιμέλεια της Ελένης Σμαραγδή.

Επίσης, εκτός της συμβολής της στη δημιουργική γραφή όλων των σεναρίων του συζύγου της σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή, πριν την ανάληψή της στους ουρανούς επιμελήθηκε δημιουργικά την τελική μορφή του σεναρίου της ταινίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ που πρόκειται να γυριστεί το ερχόμενο χρονικό διάστημα, και η οποία θα είναι βεβαίως αφιερωμένη στη μνήμη της.

