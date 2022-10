Χαλκιδική – Ξενοδοχείο με κρυφές κάμερες: “Ξήλωσε” τις ταμπέλες και έφυγε από το χωριό ο ιδιοκτήτης

Παράξενα

Άφαντος ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου μετά την αποκάλυψη ότι είχε βάλει κρυφές κάμερες σε τουλάχιστον ένα δωμάτιο.



Άφαντος είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στον Άφυτο Χαλκιδικής, μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει στο χωριό, καθώς αποκαλύφθηκε ότι στα ενοικιαζόμενα δωμάτια είχαν τοποθετηθεί κρυφές κάμερες παρακολούθησης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος «ξήλωσε» τις ταμπέλες του τουριστικού καταλύματος και εγκατέλειψε κακήν κακώς το χωριό, προκειμένου να αποφύγει την οργή των κατοίκων.

Όλα αποκαλύφθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν το νεαρό ζευγάρι εντόπισε την κάμερα που κατέγραφε παράνομα τις κινήσεις του μέσα στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει για τις διακοπές του.

Ο 26χρονος αντελήφθη την ύπαρξη κάμερας, όταν πήγε να φορτίσει το κινητό σε μία πρίζα απέναντι από το κρεβάτι τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη κοπέλα εργαζόταν στο καφέ-μπαρ που διατηρούσε στην πλατεία του χωριού ο ιδιοκτήτης των ενοικιαζόμενων δωματίων στο χωριό της Χαλκιδικής.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είχε προσφερθεί να παραχωρήσει το δωμάτιο στη νεαρή, προκειμένου να διαμείνει εκεί μαζί με τον σύντροφό της για να εξοικονομήσουν χρήματα.

Πάντως, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στην κατάθεση που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα Κασσάνδρας φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως είχε εγκαταστήσει το καταγραφικό-κάμερα για να ελέγχει τον χώρο ώστε να μην κλαπεί κάτι.

Ο ίδιος πλέον έχει φύγει από την περιοχή, έβγαλε τις πινακίδες που υποδεικνύουν τα ονόματα του ξενοδοχείου και του καφέ που διατηρούσε και μένει μακριά από το χωριό.

