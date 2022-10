Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σμιθ για Τουρκία: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας της

Συνάντηση με διακομματική αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είχε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με διακομματική αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατιωτικών Υποθέσεων, Άνταμ Σμιθ, παρουσία του Πρέσβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνης.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Επισήμανε επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, με βάση και το δεύτερο Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA). Επιπλέον, τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια. Τόνισε ακόμα ότι η Ελλάδα, εκτός από πύλη για την εισροή ενέργειας στην Ευρώπη, μετατρέπεται και σε κόμβο διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων (data) με επενδύσεις εταιρειών όπως η Amazon, η Microsoft και η Google.

Συζητήθηκε ακόμη η εργαλειοποίηση της ενέργειας σε βάρος της Ευρώπης από την πλευρά της Ρωσίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία των Αμερικανών βουλευτών για τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζει η Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για την πρόταση για επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, η οποία, με ελληνική πρωτοβουλία, έχει τη στήριξη επιπλέον 14 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την ακραία και κλιμακούμενη επιθετική ρητορική της τουρκικής πλευράς, καθώς και για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, η οποία είναι απαράδεκτη. Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας ή των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Επανέλαβε ότι οι θέσεις της Ελλάδας εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και στις αρχές της καλής γειτονίας και επαναβεβαίωσε την πάγια θέση της χώρας μας υπέρ της συνεννόησης και του διαλόγου με βάση το πλαίσιο αυτό.

