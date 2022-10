Κοινωνία

Δήμος Γλυφάδας: Δωρεάν καυσόξυλα στους δημότες

Για ακόμη μια χρονιά και έναν δύσκολο από οικονομικής άποψης χειμώνα, ο Δήμος Γλυφάδας στέκεται αρωγός στους δημότες του.

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενόψει του δύσκολου χειμώνα προχωρά για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Γλυφάδας. Θα μοιράσει, δωρεάν, καυσόξυλα στους δημότες του, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν τις κρύες νύχτες του χειμώνα, με σκοπό τον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης, που ειδικά φέτος θα βαρύνει κι άλλο τα νοικοκυριά λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Πρόκειται για ξυλεία που προέκυψε μέσα από τα έργα καθαρισμού του δήμου ή λόγω της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια γίνεται ο τεμαχισμός από τη δημοτική υπηρεσία και θα διανεμηθούν δωρεάν.

«Συνεχίζεται φέτος η δωρεάν διανομή ξυλείας σε δημότες και κατοίκους της Γλυφάδας» λέει ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου και εξηγεί: «Ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος, για όλη την Ευρώπη και φυσικά και για την Ελλάδα. Εμείς στη Γλυφάδα, κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε τους πολίτες στην κρίσιμη αυτή συγκυρία. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συγκεντρώνουμε τα δέντρα και κλαδιά που μαζεύουμε από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης, είτε τα επικίνδυνα είτε όσα πέφτουν λόγω κακοκαιρίας και στη συνέχεια τα τεμαχίζουμε και τα διανέμουμε δωρεάν ως ξυλεία στους δημότες και στους κατοίκους της πόλης μας, για να ζεστάνουν τα σπίτια τους τις κρύες ημέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα».

Η διανομή περιλαμβάνει και όσους είχαν ζητήσει ξύλα από την πρώτη φάση, η οποία ξεκίνησε πέρυσι και λόγω της τεράστιας ζήτησης δεν καλύφθηκε πλήρως. Έτσι, οι φετινές αιτήσεις θ' αρχίσουν να ικανοποιούνται, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διανομή σε περσινούς δικαιούχους.

«Τα ξύλα διανέμονται ανάλογα με τις ποσότητες που συγκεντρώνουμε όλους τους μήνες από όλα τα κλαδέματα σε όλη τη Γλυφάδα. Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, λόγω και της ενεργειακής κρίσης και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες μπορούμε» τονίζει ο κ. Παπανικολάου και καταλήγει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζομένους του δήμου μας, που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, στον τεμαχισμό, στη διανομή και συνολικά στο απαιτητικό αυτό εγχείρημα».

