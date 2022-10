Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρωσία - Tik Tok: Πρόστιμο για “προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ”

Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο και στο Twitch, για περιεχόμενο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Η Ρωσία επέβαλε πρόστιμο στο TikTok επειδή δεν αφαίρεσε περιεχόμενο που παραβιάζει τους ρωσικούς νόμους για «προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ» και στην υπηρεσία streaming Twitch λόγω μιας συνέντευξης βίντεο με έναν Ουκρανό πολιτικό που η Μόσχα λέει ότι περιείχε «ψευδείς» πληροφορίες.

Το TikTok, που ανήκει στην εταιρία ByteDance με έδρα το Πεκίνο, καταδικάστηκε σε πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ρουβλίων, ανέφερε το δικαστήριο της περιοχής Ταγκάνσκι της Μόσχας.

Ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν πως η υπόθεση εναντίον του TikTok βασίστηκε σε κατηγορίες ότι η εταιρία «προωθεί μη παραδοσιακές αξίες, τους ΛΟΑΤΚΙ, τον φεμινισμό και μια διαστρεβλωμένη εκπροσώπηση παραδοσιακών σεξουαλικών αξιών» στην πλατφόρμα της.

Το Twitch, που ανήκει στην Amazon, καταδικάστηκε σε πρόστιμο τεσσάρων εκατομμυρίων ρουβλίων, ανέφερε το δικαστήριο. Ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν πως η υπόθεση προκλήθηκε από μια συνέντευξη που φιλοξενήθηκε στο Twitch με τον Ολεκσίι Αρεστόβιτς, σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το Twitch καταδικάστηκε σε πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ρουβλίων νωρίτερα φέτος λόγω μιας άλλης συνέντευξης του Αρεστόβιτς.

Η Ρωσία ενέκρινε έναν νόμο στις αρχές Μαρτίου, λίγο μετά την αποστολή δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία, που απαγορεύει τη «δυσφήμιση» των ενόπλων δυνάμεων, με τις ποινές να φθάνουν μέχρι τα 15 έτη. Οι ξένες εταιρίες τεχνολογίας έχουν προειδοποιηθεί να μην παραβιάζουν τον νόμο.

Το TASS μετέδωσε σήμερα πως το Twitch αντιμετωπίζει δύο νέα πρόστιμα έως οκτώ εκατομμυρίων ρουβλίων γιατί δεν διέγραψε αυτό που η Ρωσία θεωρεί αναξιόπιστες πληροφορίες για την πορεία της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εξετάζει την επέκταση του υφιστάμενου νόμου για «την ομοφυλοφιλική προπαγάνδα», που εγκρίθηκε το 2013 και ο οποίος απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα να προωθεί τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις σε παιδιά. Βουλευτές έχουν υποστηρίξει πως ο νόμος πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και ενήλικες και πως τα πρόστιμα για την έκθεση ανηλίκων στην «προπαγάνδα των ΛΟΑΤΚΙ» θα πρέπει να αυξηθούν.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι προστατεύουν την ηθική απέναντι σε αυτό που λένε πως είναι μη ρωσικές φιλελεύθερες αξίες που προωθεί η Δύση, όμως ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε πως ο νόμος εφαρμόζεται ευρέως για τον εκφοβισμό της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ της Ρωσίας.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, το Wikimedia Foundation, που φιλοξενεί τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, βρίσκεται αντιμέτωπο επίσης με ένα πρόστιμο τεσσάρων εκατομμυρίων ρουβλίων επειδή δεν διέγραψε «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

