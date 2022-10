Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο - Λοβέρδος: Καταφανής ο δόλος της Τουλουπάκη

Τι είπε για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, που προκάλεσε το ειρωνικό του σχόλιο. Ένταση μεταξύ των συνηγόρων των δύο κατηγορουμένων.

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Ανδρέα Λοβέρδου στο Ειδικό Δικαστήριο με κατηγορούμενους τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αυτή τη φορά ξεκάθαρα απέδωσε δόλο στις ενέργειες της εισαγγελέως Τουλουπάκη. Συγκεκριμένα, είπε ότι «ο δόλος της κ. Τουλουπάκη είναι καταφανής». Η κ. Τουλουπάκη κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας επειδή δεν διαβίβασε εν γνώση της αμελλητί στη Βουλή το φάκελο δικογραφίας που σχηματίστηκε κατόπιν της από τις 22 Φεβρουαρίου 2017 μηνυτήριας αναφοράς στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος, Βασίλης Κεγκέρογλου και Εύη Χριστοφιλοπούλου σχετικά με τιμή τιμολόγηση φαρμάκων δύο φορές για το έτος 2015.

Από την άλλη ο Ανδρέας Λοβέρδος για τον κ. Παπαγγελόπουλο είπε ότι, αν και μπορεί να πιθανολογήσει σφόδρα ότι βρισκόταν πίσω από όλα, ως μάρτυρας σε δικαστήριο δεν έχει να εισφέρει συγκεκριμένα στοιχεία και δεν μπορεί να το αποδείξει.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος ζήτησε το λόγο και με αρκετή δόση ειρωνείας ευχαρίστησε τον μάρτυρα, κάνοντας παράλληλα λόγο για μένος στο πρόσωπό του.

Δεν έλειψαν και οι εντάσεις σήμερα στο ειδικό δικαστήριο. Σε μία διακοπή της συνεδρίασης οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων, οι κύριοι Μυλωνάς και Μαντζουράνης λογόφεραν εξ αιτίας του τρόπου ερωτήσεων προς στον Ανδρέα Λοβέρδο και χρειάστηκε να παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην υπάρξουν έκτροπα.

