Ηρώδειο: Η Μπάντα “Διονύσιος Σολωμός” στην συναυλία του Σπανουδάκη (βίντεο)

Η Μπάντα του Μεσολογγίου «Διονύσιος Σολωμός» μαζί με την ορχήστρα και χορωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη συνέπραξαν στο Ηρώδειο, σε μια συναυλία αφιερωμένη στη Σμύρνη.

Κάτω απ’ τον μοναδικό έναστρο αττικό ουρανό, στον καταπληκτικό χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού η αγαπημένη Μπάντα της Ιερής πόλης «Διονύσιος Σολωμός» παιάνισε μαζί με την ορχήστρα και χορωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη σε μια συναυλία του μεγάλου καλλιτέχνη αφιερωμένη στη Σμύρνη.

Η Μπάντα του Σολωμού προσκλήθηκε απ΄ τον συνθέτη να συμμετάσχει παίζοντας σμυρνέικα εμβατήρια καθώς και το κομμάτι του φινάλε «Θα’ ρθεις σαν αστραπή».

Η βραδιά ήταν υπέροχη, το Ωδείο κατάμεστο από 5.000 θεατές, η ορχήστρα και χορωδία ερμήνευσαν τις συνθέσεις με τρόπο καταπληκτικό σ΄έναν μοναδικό χώρο που προκαλεί δέος τόσο με την υπέροχη αρχιτεκτονική του, όσο κι απ’ τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως που δεσπόζει επιβλητικός.

Η παρουσία της Μεσολογγίτικης Μπάντας ήταν συγκλονιστική! Εμφανίστηκαν σαρωτικοί επί σκηνής με τα τύμπανά τους και αφού παρατάχθηκαν μπροστά στο κοινό, γέμισαν τον αρχαίο χώρο με τους ήχους του «Εμβατηρίου της Σμύρνης».

Το φινάλε της συναυλίας ήταν μεγαλειώδες και συγκινητικό συνάμα. Ορχήστρα, χορωδία, Μπάντα και κοινό τραγουδούσαν τους στίχους του «Θα’ρθεις σαν αστραπή» χτυπώντας ρυθμικά παλαμάκια και δονώντας το Ωδείο, σ’ ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο.

Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του Σολωμού που εκπροσωπούν την πόλη μας επάξια κάνοντας όλους να μιλούν για το Μεσολόγγι και τους ευχόμαστε να πραγματοποιηθούν όλα τους τα μελλοντικά σχέδια, τόσο αυτά που θα παρουσιάσουν εντός των τειχών, αλλά όσο κι εκείνα τα μεγάλα που θα κάνουν το όνομα του Μεσολογγίου να ακουστεί ξανά και ξανά στο πανελλήνιο.

