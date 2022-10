Οικονομία

Ενεργειακή κρίση – Καταστήματα: Εξετάζεται η μείωση ωραρίου

Επαφές με εκπορσώπους των επιχειρήσεων θα έχει ο υπουργός Ανάπτυξης. Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το ωράριο.



Το ενδεχόμενο μείωσης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, σε μια προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, εξετάζει η κυβέρνηση όπως επιβεβαιώνει ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, στο euro2day.gr.

Το αν τελικά θα γίνει πράξη το μέτρο και σε τι εύρος, αυτό θα αποσαφηνιστεί μετά τις συναντήσεις που θα έχει ο υπουργός με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν από ένα τέτοιο μέτρο.

Η μείωση της λειτουργίας των καταστημάτων κατά 2 ώρες ημερησίως ισοδυναμεί με μείωση κατά 50% της κατανάλωσης ενέργειας για αυτές τις ώρες ή 5-7,5% του συνολικού ημερήσιου κόστους στα σούπερ μάρκετ, εκτιμούν στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Νωρίτερα μειωμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις απογευματινές/βραδινές ώρες, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ενεργειακή κρίση, πρότεινε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Συγκεκριμένα, προτείνει από τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου το ωράριο λειτουργίας να διαμορφωθεί ως εξής:

Δευτέρα: 10:00 έως 16:00

Τρίτη: 10:00 έως 19:00

Τετάρτη: 10:00 έως 16:00

Πέμπτη: 10:00 έως 19:00

Παρασκευή: 10:00 έως 19:00

Σάββατο: 10:00 έως 16:00