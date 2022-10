Παράξενα

Τουρκία: Σκότωσαν τραγουδιστή για μια “παραγγελιά” (βίντεο)

Σοκ στην Τουρκία από την δολοφονία δημοφιλούς τραγουδιστή, πατέρα ενός μικρού παιδιού. Οι δράστες του έστησαν καρτέρι στον δρόμο.

Του Λευτέρη Πράσινου

Σοκ έχει προκαλέσει, στην Τουρκία, η δολοφονία δημοφιλούς τραγουδιστή, πατέρα ενός μικρού παιδιού.

Ο Ονούρ Σενέρ έγινε διάσημος στην Τουρκία μέσα από τη συμμετοχή του σε μουσικό talent show το 2013. Ακολούθησε μία λαμπρή καριέρα, με βίντεοκλιπ, συναυλίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Στο άκουσμα του θανάτου του, η Τουρκία συγκλονίστηκε. Ο 45χρονος καλλιτέχνης, πατέρας ενός μικρού παιδιού, δέχθηκε δολοφονική επίθεση από ομάδα ατόμων, που διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδούσε ο Σενέρ, στην Άγκυρα, το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Σοκ προκαλεί ο λόγος που έκοψαν το νήμα της ζωής του. Ο Ονούρ δεν γνώριζε ένα τραγούδι που ζήτησε ως παραγγελιά η παρέα των αδίστακτων δραστών. Οι γονείς του Τούρκου τραγουδιστή είναι απαρηγόρητοι.

Οι δράστες του έστησαν καρτέρι. Μόλις ο Σενέρ έφυγε από το μαγαζί για να πάει στο σπίτι του, τρία άτομα του επιτέθηκαν και του κατάφεραν βαρύτατα χτυπήματα, χρησιμοποιώντας ακόμα και σπασμένα γυαλιά.

Χάνοντας πολύ αίμα, ο Ονούρ Σενέρ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και ξεψύχησε. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις, με τρία άτομα να παραμένουν υπό κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

