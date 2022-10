Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Ο Μασκ επανήλθε στην αρχική του προσφορά για εξαγορά

Η μετοχή του Twiter εκτοξεύτηκε με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαπραγμάτευσή της στη Wall Street.



Η διαπραγμάτευση της μετοχής του Twitter διακόπηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης «εν αναμονή πληροφοριών», με αφορμή ένα ρεπορτάζ του πρακτορείου Bloomberg το οποίο υποστηρίζει ότι ο Eλον Μασκ επανήλθε στην πρότασή του για την εξαγορά της πλατφόρμας, στην αρχική τιμή που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο.

Η διαπραγμάτευση σταμάτησε αρχικά για πέντε λεπτά και στη συνέχεια διακόπηκε, αφού η τιμή της μετοχής εκτοξεύτηκε στο +18%.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ πρότεινε ξανά να αγοράσει το Twitter Inc έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή, όπως ήταν η αρχική προσφορά του.

Η μετοχή του Twitter στη Γουόλ Στριτ έφτασε στα 47,93 δολάρια, όμως την ίδια στιγμή η μετοχή της Tesla Inc, της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων του Μασκ, έπεφτε κατά 3%.

Η πρόταση του Μασκ υποβλήθηκε με επιστολή του στο Twitter, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο.

Ο Μασκ συμφώνησε τον Απρίλιο να αγοράσει το Twitter έναντι 44 δισεκ. δολαρίων, όμως μέσα σε μερικές εβδομάδες υπαναχώρησε, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των λογαριασμών-ρομπότ ήταν πολύ υψηλότερος από την αρχική εκτίμηση της εταιρείας ότι αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 5% των χρηστών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι δύο πλευρές αναμενόταν να αντιπαρατεθούν στις 17 Οκτωβρίου στο Δικαστήριο Εμπορικών Διαφορών του Ντέλαγουερ, όπου το Twitter επιδιώκει να εκδοθεί απόφαση που θα υποχρεώνει τον Μασκ να υλοποιήσει την αρχική συμφωνία, καταβάλλοντας 54,20 δολάρια ανά μετοχή.

