Παράξενα

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σκύλος “τα έκανε”… live σε στούντιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια έκπληξη επεφύλαξε η χαριτωμένη “Πουγκοβκα”, στους οικοδεσπότες της τηλεοπτικής εκπομπής και στην καλεσμένη τους, σε σταθμό της Ουκρανίας.

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων σήμερα και σε όλον τον πλανήτη τηλεοπτικές εκπομπές αφιέρωσαν χρόνο για τα ζώα.

Στην Ουκρανία, καλεσμένο στον τηλεοπτικό σταθμό 1+1 ήταν ένα κουτάβι, μια χαριτωμένη σκυλίτσα που ακούει στο όνομα «Πουγκοβκα».

Μόνο που αντί να της κάνουν «εκπλήξεις και δώρα», λόγω της ημέρας, η «Πουγκοβκα» αποφάσισε να κάνει εκείνη... έκπληξη στην παρέα της, Ενώ βρίσκονταν «στον αέρα», καθώς έκανε την ανάγκη της σε απευθείας μετάδοση, στο τραπέζι των παρουσιαστών!

Μειδιώντας αντέδρασαν όλοι στην απόφαση της σκυλίτσας να «τα κάνει» live στην εκπομπή, με την παρουσιάστρια να λέει πως «αποφάσισε να κάνει το δικό της, αλλά είμασταν έτοιμοι για αυτό» και μια εθελόντρια που ασχολείται με τα ζώα να εξηγεί πως «η Πουγκόβκα ενθουσιάστηκε από την τηλεοπτική εμπειρία της».





Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοκτονία στην Ακρόπολη: έκανε τον σταυρό της και πήδηξε στο κενό

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Δίκη Φιλιππίδη: “ήταν γενικά απλόχερος”, κατέθεσε συνεργάτιδά του