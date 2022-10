Αθλητικά

Champions League: H Μπάγερν “σκόρπισε” την Βικτόρια Πλζεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετική εμφάνιση των Γερμανών, πριν το ντέρμπι με την Ντόρτμουντ, σπάζοντας και ρεκόρ της Ρεάλ. "Έσπασε το ρόδι" η Μαρσέιγ, κόντρα στην Σπόρτινγκ.

Με «περίπατο» απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν (5-0) η Μπάγερν έκανε το 3Χ3 στον 3ο όμιλο του Champions League.

Λιγότερο από 15 λεπτά χρειάστηκε η ομάδα του Μονάχου για να «κλειδώσει» το τρίτο συνεχόμενο «τρίποντο» στη διοργάνωση, ούσα πλέον, το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της.

Οι «Βαυαροί» προηγήθηκαν 3-0 στο 21΄ (Σανέ, Γκνάμπρι, Μανέ) και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο Σανέ ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ.

Η ομάδα του Νάγκελσμαν έφτασε στο τελικό 5-0 με το τέρμα του Τσούπο-Μότινγκ στο 59΄ και, πλέον, με τη ψυχολογία στα ύψη θα στρέψει το ενδιαφέρον της στο μεγάλο ντέρμπι που ακολουθεί στην Bundesliga (9η αγωνιστική) με την Μπορούσια Ντόρτμουντ (8/10).

Η Μπάγερν έσπασε ρεκόρ της Ρεάλ για αήττητα ματς

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η απόλυτη κυρίαρχος στο Champions League, καθώς μετράει 14 κατακτήσεις του πιο βαρύτιμου ποδοσφαιρικού τροπαίου στην Ευρώπη, όμως από το βράδυ της Τρίτης, ένα μεγάλο ρεκόρ της άλλαξε... χέρια.

Η Μπάγερν Μονάχου με την νίκη της στην «Allianz Arena» απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, πλέον έφτασε τα 31 σερί παιχνίδια σε φάση ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, προσπερνώντας τη Ρεάλ η οποία είχε 30 αήττητα ματς.

Οι Βαυαροί μάλιστα, έφτασαν στο εντυπωσιακό ρεκόρ, έχοντας μόνο νίκες στα 10 τελευταία παιχνίδια τους σε φάση ομίλων κι έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν κι άλλο το σερί τους, καθώς ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα το ματς με τη Πλζεν, αυτή τη φορά στην Τσεχία.

«Έσπασε το ρόδι» η Μαρσέιγ κόντρα στην Σπόρτινγκ

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Μαρσέιγ πήρε τη μεγάλη νίκη με 4-1, πρώτη μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στο ξεκίνημα του 4ου γκρουπ. Το ματς στο «Βελοντρόμ» καθυστέρησε να ξεκινήσει, λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων κατά την άφιξη των δύο ομάδων, κι όταν έγινε αυτό η Σπόρτινγκ μπήκε με γκολ... από τ΄ αποδυτήρια (1΄ Τρινκάο). Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν εντελώς, κυρίως από τα τραγικά λάθη του γκολκίπερ της Αντόνιο Αντάν.

Η Μαρσέιγ εκμεταλλεύτηκε τα δώρα του Ισπανού και κατάφερε πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου να έχει «καθαρίσει» ουσιαστικά το παιχνίδι, υποχρεώνοντας τους Πορτογάλους στην πρώτη τους ήττα μετά από δύο σερί νίκες. Ο 35χρονος «πορτιέρε» απομάκρυνε λανθασμένα τη μπάλα στο 13΄, αυτή βρήκε στο απλωμένο πόδι του Σάντσες και κατέληξε στα δίχτυα (1-1). Τρία λεπτά μετά από δική του κακη μεταβίβαση, οι Γάλλοι πήραν προβάδισμα με την κεφαλιά του Χαρίτ, ενώ στο 23΄ ολοκλήρωσε με τον χειρότερο τρόπο την παρουσία του στο γήπεδο. Έκανε λάθος εκτίμηση της μπάλας, με αποτέλεσμα να τη διώξει με το χέρι εκτός περιοχής κι αμέσως ο διαιτητής Μάσα του έδειξε το δρόμο προς τ΄ αποδυτήρια με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ήρθε και το τρίτο γκολ για την ομάδα του Ντούντορ στο 28΄ για να τελειώσει ουσιαστικά ο αγώνας στο σημείο εκείνο.

Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος πέρασε αλλαγή στο 46ο λεπτό για τα «Λιοντάρια» (πήρε την θέση του Πέδρο Γκονσάλβες) και είχε ένα πολύ καλό σουτ στο 51΄, που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα: Αστυνομικός σκοτώθηκε, ενώ έκανε εργασίες στο σπίτι του

Τουρκία: Σκότωσαν τραγουδιστή για μια “παραγγελιά” (βίντεο)

Χαλκιδική – Ξενοδοχείο με κρυφές κάμερες: “Ξήλωσε” τις ταμπέλες και έφυγε από το χωριό ο ιδιοκτήτης