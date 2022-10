BCL: Η ΑΕΚ έκανε ποδαρικό με το... αριστερό

Αθλητικά

Η Ένωση «έπεσε» στη Σμύρνη απέναντι στην Καρσίγιακα, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου.



Η έλλειψη διάρκειας, η αστοχία από τα 6.75, κυρίως στον... επίλογο του αγώνα, οι λιγοστές επιλογές στην επίθεση (σκόραραν 6 παίκτες) και η αδυναμία της να περιορίσει τον Έρικ ΜακΚόλουμ (29π.), δεν επέτρεψαν στην ΑΕΚ να αρχίσει ιδανικά το εφετινό «ταξίδι» της στο Basketball Champions League. Η Ένωση «έπεσε» στη Σμύρνη με το τελικό 91-88 απέναντι στην Καρσίγιακα, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου.

Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ ο Ακίλ Μίτσελ (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ), ενώ 17 πρόσθεσε ο Κένι Γουίλιαμς, 16 ο Τιμ Φρέιζιερ, 15 ο Γιάνις Στρέλνιεκς. Νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Κάμερον ΜακΓκριφ (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Από την τουρκική ομάδα, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τους φιλάθλους της (έχει τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών από πέρυσι), εκτός του Έρικ ΜακΚόλουμ ξεχώρισε ο Άνχελ Ντελγκάδο με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 42-42, 69-65, 91-88

Με τον Φρέιζιερ να παίρνει... φωτιά από τα 6.75, η ΑΕΚ ήλεγξε τη μοίρα της στην πρώτη περίοδο, η λήξη της οποίας τη βρήκε στο +6 (21-15). Η Ένωση κράτησε το προβάδισμα μέχρι το 15΄ (30-27), αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη... Η Καρσίγιακα βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, έκλεισε την άμυνα της και με επιμέρους σκορ 8-2 προσπέρασε στο σκορ με 35-32 στο 18΄, για να πάρουν οι δύο ομάδες τον δρόμο προς τα αποδυτήρια ισόπαλες (42-42).

Με τον ΜακΚόλουμ να μην μπορεί να αναχαιτιστεί από την άμυνα της ΑΕΚ, η Ένωση έχασε τον έλεγχο στην τρίτη περίοδο, ενώ στο 26΄ βρέθηκε ακόμη και στο -10 (63-53). Ωστόσο, ο Γουίλιαμς έδωσε λύσεις στην ελληνική ομάδα, η οποία ροκάνισε τη διαφορά και πέτυχε προσωρινά την ανατροπή (64-65 στο 28΄), πριν χάσει τη συγκέντρωση της και το... προβάδισμα (69-65 στο 30΄). Με την ευστοχία της από τα 6.75 να την εγκαταλείπει, όμως, η ΑΕΚ έμεινε μεν σε απειλητική θέση, αλλά σε κανένα σημείο του επιλόγου δεν κατάφερε να... προσπεράσει στο σκορ. Στα 22΄΄ για τη λήξη, μάλιστα, ο ΜακΚόλουμ φρόντισε να «σφραγίσει» τη νίκη της Καρσίγιακα από τα 6.75, γράφοντας το 91-88, το οποίο δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης...

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ (Σαρίτσα): Τζ. Μπράουν 17 (3), Β. Μπράουν 8 (1), Κουζμίνσκας 13 (3), ΜακΚόλουμ 29 (5), Σιπάχι 7 (1), Ακιαζίλι, Ντελγκάδο 17, Ντουρμάζ, Φλάτεν.

ΑΕΚ (Καντζούρης): Μάντσεν 10 (1), ΜακΓκριφ 11 (2), Μίτσελ 19 (1), Στρέλνιεκς 15 (2), Γουίλιαμς 17 (3), Φιλιππάκος, Φρέιζιερ 16 (5), Κόνιαρης, Παπαδάκης, Περσίδης, Πετρόπουλος

