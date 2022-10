Αθλητικά

Premier League: ο Χάαλαντ “αποκάλυψε” το… μυστικό για τα χατ-τρικ

Τα βλέμματα των φιλάθλων στην Αγγλία και όχι μόνο έχει στρέψει επάνω του ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος εκμυστηρεύθηκε, με περίσσιο χιούμορ, που οφείλεται η φετινή απόδοση του.

Όλη η Premier League ζει στον αστερισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ απ’ το ξεκίνημα της σεζόν, με τον Νορβηγό επιθετικό να ισοπεδώνει όλα τα ρεκόρ στο σκοράρισμα, μετρώντας τρία σερί χατ-τρικ στους τρεις τελευταίους εντός έδρας αγώνες των «πολιτών».

Μία νορβηγική ιστοσελίδα επικοινώνησε με τον 22χρονο επιθετικό, ζητώντας να μάθει το... μυστικό του, με τον σούπερ σταρ της Σίτι να απαντάει με ισχυρές δόσεις χιούμορ μέσα από πέντε λέξεις: Τα λαζάνια του μπαμπά Άλφι!

«Κάνω το συγκεκριμένο γεύμα πριν από κάθε εντός έδρας ματς και πάει καλά. Μάλλον θα είναι κάτι... σπέσιαλ που βάζει μέσα ο πατέρας μου. Εγώ δεν συμμετέχω στο μαγείρεμα. Απλά κάθομαι στον καναπέ και κοιτάζω τον πατέρα μου να τα φτιάχνει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χάαλαντ, ανεβάζοντας κι άλλο τις... μετοχές του διάσημου ζυμαρικού.

