Πολιτική

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης κάνει μέτωπο με τις ΗΠΑ εναντίον μας – Είμαστε έτοιμοι για όλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας, ο οποίος κατηγορεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι ζητά βοήθεια από τις ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας.



«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για την Ελλάδα κατηγορώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι ζητά βοήθεια από τις ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε τελετή απονομής διαγωνισμού Απαγγελίας Κορανίου, είπε: «Τώρα βγήκε ο Έλληνας πρωθυπουργός και ζητά βοήθεια από τις ΗΠΑ. Ενάντια σε ποιον; Εναντίον της Τουρκίας. Ό,τι και να κάνεις, εμείς θα κάνουμε πάντα ό,τι χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε».

Ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε πάλι στην Ελλάδα για πνιγμούς μεταναστών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, λέγοντας ότι «παρακολουθούμε το πώς θάβουν αυτούς τους αθώους, καημένους από τα ελληνικά φεριμπότ στις θάλασσες στο Αιγαίο, πώς τους θάβουν στη Μεσόγειο, έτσι δεν είναι; Τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, βγάζει ο κόσμος καμία φωνή για αυτό; Όχι. Οι φρεγάτες μας τρέχουν, τους προλαβαίνουν και τους σώζουν στη θάλασσα. Διότι είμαστε μουσουλμάνοι. Και εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις της θρησκείας μας, που είναι το Ισλάμ».

Νωρίτερα, σε νέο παραλήρημα προχώρησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έκανε λόγο για τουρκικά Δωδεκάνησα και νησιά του βορείου Αιγαίου. «Ανακοινώνω στη διεθνή κοινότητα, δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας, θα ξεσκίσουμε όσους έβαλαν στο μάτι τα δικαιώματά μας και το δίκαιό μας. Δικαίωμα σημαίνει τιμή», είπε μτεαξύ άλλων ο Μπαχτσελί.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική – Ξενοδοχείο με κρυφές κάμερες: “Ξήλωσε” τις ταμπέλες και έφυγε από το χωριό ο ιδιοκτήτης

Απαγωγή και βιασμός στην Κόρινθο: Συγκλονίζει η 28χρονη στο “Πρωινό” (βίντεο)

Δίκη Φιλιππίδη: “ήταν γενικά απλόχερος”, κατέθεσε συνεργάτιδά του