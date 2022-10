Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1 για Τουρκία - Λιβύη: παράνομη η συμφωνία για την ΑΟΖ

“Ράπισμα” από τις ΗΠΑ σε Άγκυρα και Τρίπολη για την συμφωνία τους σχετικά με τους υδρογονάνθρακες και την ΑΟΖ. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία και για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σαφή καταδίκη του νέου τουρκολιβικού μνημονίου από τις ΗΠΑ, το οποίο εμμέσως πλην σαφώς χαρακτηρίζεται ως παράνομο, δεδομένου ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης προβαίνει σε ενέργειες που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του οδικού χάρτη του Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου για τη Λιβύη, επιφυλάσσει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε ερώτημα του ΑΝΤ1 και του ανταποκριτή του στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα.

Παράλληλα, καλεί ξανά την Τουρκία, αυτήν την φορά και την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, να αποφεύγουν κάθε κίνηση που μπορεί να επιτείνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κληθείς να σχολιάσει τις νέες τουρκικές προκλήσεις και την υπογραφή συμφωνίας Λιβύης – Τουρκίας που προβλέπει παραχώρηση της λιβυκής ΑΟΖ στην Τουρκία για έρευνες υδρογονανθράκων και εκμετάλλευση τυχόν κοιτασμάτων που θα βρεθούν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει στον ΑΝΤ1 τα ακόλουθα:

«Γνωρίζουμε από αναφορές ότι υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας από την κυβέρνηση της Τουρκίας και την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, όμως δεν έχουμε δει ακόμη το κείμενο. Σημειώνουμε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του οδικού χάρτη του Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου για τη Λιβύη, οφείλει να μην συνάπτει νέες συμφωνίες που βλάπτουν τη σταθερότητα των διεθνών σχέσεων του λιβυκού κράτους ή θέτουν σε αυτό μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Παραπέμπουμε στις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Λιβύης για το αποτέλεσμα των πρόσφατων συζητήσεων τους. Εμείς καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που μπορεί να αυξήσουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο».

