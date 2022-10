Κόσμος

Πυραύλους εκτόξευσαν Νότια Κορέα και ΗΠΑ

Πυραύλους εδάφους – εδάφους εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ εκτόξευσαν σήμερα συνολικά τέσσερις πυραύλους επιφανείας-επιφανείας προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας —ή θάλασσας της Ιαπωνίας—, την επομένη της δοκιμής από τη Βόρεια Κορέα βαλλιστικού πυραύλου, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Το επιτελείο επιβεβαίωσε ότι ο ένας από τους δυο πυραύλους που εκτόξευσε ο νοτιοκορεάτικος στρατός συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα ή ζημιές. Ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της περιοχής όπου κατέπεσε για την αναστάτωση.

Η εκτόξευση δύο συν δύο πυραύλων από Αμερικανούς και Νοτιοκορεάτες στρατιωτικούς, στο πλαίσιο κοινών γυμνασίων, αποτελεί συνέχεια της αντίδρασης στην δοκιμή χθες Τρίτη από την Πιονγκγιάνγκ βαλλιστικού πυραύλου που πέρασε πάνω από τομείς της Ιαπωνίας, για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια.

Ήδη νωρίτερα χθες, νοτιοκορεάτικα και αμερικανικά βομβαρδιστικά εκτόξευσαν τακτικούς πυραύλους εναντίον εικονικών στόχων στην Κίτρινη Θάλασσα.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εντείνουν τις επιδείξεις δύναμης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι, ερωτηθείς σχετικά από το CNN, μίλησε για «απάντηση στις προκλήσεις» της Βόρειας Κορέας, «επίδειξη των (επιχειρησιακών) δυνατοτήτων μας» και διασφάλιση «της ετοιμότητας» των ένοπλων δυνάμεων των δύο συμμάχων.

Δεν επιβεβαίωσε ρητώς τις εκτοξεύσεις, ούτε έδωσε λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς για την επιτάχυνση των βορειοκορεατικών οπλικών δοκιμών και την απειλή νέου πολέμου στην κορεατική χερσόνησο, είπε «δεν πρέπει να φθάσουμε εκεί».

«Έχουμε καταστήσει σαφές στον (ηγέτη της Βόρειας Κορέας) Κιμ Γιονγκ Ουν πως είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι χωρίς προαπαιτούμενα», θύμισε.

Η Πιονγκγιάνγκ, η οποία πρόσφατα πέρασε νέο νόμο που κάνει «αμετάκλητο» το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της Βόρειας Κορέας και προβλέπει προληπτικά πλήγματα με πυρηνικά όπλα εάν βρεθεί αντιμέτωπη με απειλή, πολλαπλασίασε φέτος τις δοκιμές όπλων.

Εκτόξευσε μεταξύ άλλων διηπειρωτικό πυρηνικό πύραυλο (ICBM), για πρώτη φορά από το 2017.

Χθες δοκιμάστηκε, σύμφωνα με τη Σεούλ, βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς (IRBM), που πέρασε πάνω από την Ιαπωνία, γεγονός που πυροδότησε την ενεργοποίηση ιαπωνικού συστήματος συναγερμού για πυραυλική επίθεση κι ώθησε τις αρχές να προτρέψουν τους κατοίκους τομέων του αρχιπελάγους να σπεύσουν άμεσα σε καταφύγια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στηλίτευσε την «κλιμάκωση» αυτή και κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να «ξαναρχίσει τον διάλογο» ώστε να επιτευχθεί «πλήρης και επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου».

Ο συντηρητικός πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ καταδίκασε την «πρόκληση», που «παραβιάζει ξεκάθαρα τις οικουμενικές αξίες και τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών», διατάσσοντας να υπάρξει «σθεναρή αντίδραση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα καταδίκασαν «με τον πιο έντονο τρόπο» τη χθεσινή δοκιμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο για «επικίνδυνη και εσκεμμένα προκλητική» ενέργεια. Η Ουάσιγκτον ζήτησε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα σήμερα, όμως διπλωμάτες σημείωναν πως η Κίνα και η Ρωσία τάχθηκαν εναντίον της ιδέας να διεξαχθεί δημόσια συζήτηση.

Την προηγούμενη φορά που εκτοξεύθηκε από τη Βόρεια Κορέα πύραυλος που πέρασε πάνω από την Ιαπωνία, το 2017, ακολούθησε δοκιμή πυρηνικού όπλου πέντε ημέρες αργότερα.

Νοτιοκορεάτες κοινοβουλευτικοί και αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέα —κατά σειρά η έβδομη— δοκιμή πυρηνικού όπλου από την Πιονγκγιάνγκ να γίνει σύντομα, στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (αυτόν τον μήνα) και τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ (την 8η Νοεμβρίου).

